Vlad Voiculescu îl atacă dur pe Nicușor Dan: A ajuns primar general și nu mai răspunde la telefon. Am decis să fac un pas în spate

Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, aduce clarificări, luni seară, la decizia de a renunţa la mandatul de consilier general şi la funcţia de viceprimar. ”Când cel alături de care ai candidat nu îţi răspunde la telefon nu e chiar un semn bun”, afirmă Voiculescu, prcizând că-i doreşte succes primarului general şi echipei de la Primăria Capitalei, dar el a decis să facă un pas în spate. De aceea, a acceptat nominalizarea pentru funcţia de ministru al Sănătăţii în viitorul guvern.

Vlad Voiculescu a postat, luni seară, un mesaj pe Facebook, în care aduce clarificări la decizia de a se retrage din Consiliul General.

”Acum 3 luni, la alegerile locale, am primit încrederea bucureştenilor pentru echipa USR PLUS. Am intrat în Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru a servi oamenii acestui oraş: mi-am asumat managementul domeniilor sănătate şi social, la nivelul Capitalei. Imediat se împlinesc 100 de zile de la alegeri. În mod normal, ar fi trebuit să vin în faţa dumneavoastră - a celor peste 176 de mii de oameni care ne-au votat - cu un bilanţ, alături de primarul independent susţinut de USR PLUS şi de PNL, şi alături de viceprimarul ales din partea PNL. Mi-ar fi plăcut să vă pot vorbi despre o echipă consolidată, despre măsurile pentru Bucureşti şi pentru sistemul de sănătate de aici. Nu este cazul, din păcate, şi nu din vina mea sau a USR PLUS”, a scris Voiculescu pe Facebook.

Acesta a explicat că a evitat până în prezent să anunţe publlic unele lucruri.

”În general, fără încredere, nu se poate construi nimic. Iar când cel alături de care ai candidat nu îţi răspunde la telefon mai bine de o lună după seara alegerilor... nu e chiar un semn bun. Nu voi zăbovi însă mai mult însă asupra acestui aspect. Poate că avem pur şi simplu stiluri şi abordări diferite - respect asta şi îi doresc Primarului General succes. Nu doar pentru că şi-a dorit asta cu orice preţ, dar şi pentru că succesul actualei administraţii este esenţial pentru viitorul acestui oraş şi a milioane de oameni. Înţeleg deci, din nou, să fac pasul în spate şi sper din suflet ca lucrurile să se remedieze”, a mai scris Voiculescu, precizând că toate proiectele pe care le-a pregătit pentru Bucureşti alături de echipa USR PLUS vor fi preluate de Horia Tomescu.

Voiculescu a explicat şi de ce a acceptat nominalizarea pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.

”Suntem în plină criză sanitară fără precedent în ultimii 100 de ani, iar sănătatea este unul dintre domeniile greu încercate, acum şi de altfel de decenii încoace în România. Plătim acum tot ce nu s-a făcut, tot ce s-a ascuns, toată nepăsarea şi hoţia celor ce au profitat de pe urma sistemului de sănătate din 1990 încoace.

În ciuda celor de mai sus, sau tocmai pentru că simt că nu mai avem timp şi nici eu răbdare, am acceptat desemnarea mea de către USR PLUS pentru poziţia de ministru al Sănătăţii şi voi merge în zilele următoare la audierile din Parlament cu convingerea că din poziţia de ministru al Sănătăţii pot să servesc cel mai bine interesul românilor în acest moment critic”, a mai scris Voiculescu.

Acesta a explicat că decizia de a renunţa la funcţia de viceprimar nu a fost deloc uşoară: ”Mă retrag acum, cu inima deloc împăcată (şi da, chiar înţeleg criticile pe tema asta), dar cu încrederea că energia mea poate avea un impact mult mai important, inclusiv pentru Capitală, din poziţia de Ministru al Sănătăţii.

Repet: motivul pentru care m-am retras şi am acceptat poziţia de viceprimar a fost tocmai ca să pot să ajut cu experienţa mea în domeniile care au impact direct în viaţa oamenilor. Am acum şansa să văd impactul unor decizii bune pentru toată ţara, începând cu Bucureştiul - dar nu numai. Probleme majore sunt în toată România”.

Voiculescu afirmă că nu va putea face miracole peste noapte din funcţia de ministru al Sănătăţii.

”Sunt atât de multe lucruri în sistemul de sănătate care trebuie corectate şi trebuie corectate acum. Nu peste 1 an, nu la următoarele alegeri. Acum.

Sper să fiţi alături de mine. Dacă nu acum, atunci în următorii 2-3 ani (pentru că nu vă promit miracole peste noapte)”, a mai scris Voiculescu.

Vlad Voiculescu a renunţat, luni, la funcţia de viceprimar al Capitalei pe care ar fi urmat să o ocupe şi a cărei preluare a fost tergiversată din cauza unor contestaţii în instanţă.