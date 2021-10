Vlad Voiculescu: Noua tulpină de Covid ar putea să se formeze în România

Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, atrage atenția cu privire la dezvoltarea unei noi vriante de coronavirus la noi în țară, din cauza numărului mare de infectări.

”România este în acest moment unul dintre focarele în care mulți sunt infectați și nu este exclus ca în România să se dezvolte o altă tulpină. Este ceva ce va confirma orice epidemiolog„, a afirmat fostul ministru al Sănătății.

Întrebat dacă certificatul verde ar trebui să devină obligatoriu la locul de muncă, fostul ministru a declarat că sunt necesare măsuri pentru a crea spații sigure.

„Dacă am avea o epidemie de tbc cum am vedea lucrurile, v-ar plăcea sa mergeți la lucru și să știți că oamenii nu vor să se testeze? Ar mai fi aceste teorii ale conspirației, lucrurile sunt relative simple, spațiile de munca, de interacțiune între persoane să fie sigure. Cum facem lucrul ăsta? Certificatul verde este o opțiune, înseamnă că ai trecut prin boală, ești vaccinat sau ești testat„, a declarat Vlad Voiculescu la Realitatea PLUS.