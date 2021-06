Vlad Voiculescu vrea să câștige șefia USR București cu o scrisoare: Sunt gândurile mele despre ce a fost

Vlad Voiculescu va candida pentru președinția Biroului Municipal al USR PLUS București. Contracandidatul său este Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu.

„În USR PLUS sunt alegeri interne. Este un moment important în viața unui partid politic, mai ales într-unul democratic cum este USR PLUS. Voi candida pentru președinția Biroului Municipal al USR PLUS București. Candidez pentru a continua ce am început. Urmează ani de construcție în care ne vom redefini împreună organizația și rolurile, în care vom continua ce am început bun și în care va trebui să schimbăm ce ne-a slăbit în trecut”, anunță pe Facebook Vlad Voiculescu, conform Mediafax.

Fostul ministru al Sănătății afirmă că USR PLUS „a dat oamenilor speranță”.

„USR PLUS este șansa unei generații, iar orice faptă și orice cuvânt fie construiesc, fie retează această șansă”, adaugă Voiculescu.

El transmite și o scrisoare adresată membrilor USR PLUS București.

„Sunt gândurile mele despre ce a fost și cum cred eu că trebuie construit mai departe - într-un partid democratic, în București și în România”, conchide Vlad Voiculescu.