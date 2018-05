Vladimir Putin a stârnit furia SUA, UE și Ucraina: 'Rusia o va plăti foarte scump'

Statele Unite au ”condamnat” inaugurarea de către preşedintele rus Vladimir Putin a ”Podului Crimeei”, marţi, drept o încercare a Moscovei de a ”consolida anexarea ilegală” a acestui teritoriu ”care face parte din Ucraina”, relatează AFP, scrie news.ro.

”Construcţia podului de către Rusia aminteşte voinţa insistentă a Rusiei de a încălca dreptul internaţional”, a denunţat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert.

Podul - un şantier colosal şi foarte simbolic - vizând să reducă izolarea peninsulei anexate de Moscova în 2014, a fost inaugurat marţi de Vladimir Putin - la volanul unui camion portocaliu.

”Asta s-a întâmplat fără autorizarea Guvernului ucrainean”, a protestat Heather Nauert, care a deplâns faptul că ”Podul Crimeei” ”obstrucţionează navigaţia, limitând mărimea navelor care pot să treacă prin Strâmtoarea Kerci, singura cale de acces prin apele teritoriale ale Ucrainei în Marea Azov”.

”Ne reafirmăm ataşamentul faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei”, a subliniat ea.

Toate sancţiunile americane legate de anexarea Crimeei - inclusiv cele vizând persoane şi entităţi implicate în şantierul podului - ”vor rămâne în vigoare atât timp cât Rusia nu va preda Ucrainei controlul asupra peninsulei”, a anunţat reprezentanta diplomaţiei americane.

UE CONDAMNĂ O ”NOUĂ ÎNCĂLCARE A SUVERANITĂŢII” UCRAINEI

Podul care leagă Crimeea de Rusia, inaugurat de Putin la patru ani de la anexarea peninsulei ucrainene de către Moscova, este ”o nouă încălcare a suveranităţii” Kievului, a deplâns marţi UE.

Rusia a construit această infrastructură ”fără consimţământul Ucrainei”, a denunţat o purtătoare de cuvânt a Serviciului Acţiunii Externe al Uniunii (SEAE).

”Asta constituie o nouă încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei de către Rusia”, a subliniat ea.

KIEVUL ACUZĂ MOSCOVA DE ÎNCĂLCAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Premierul ucrainean Volodimir Groisman a acuzat marţi Rusia, într-un interviu acordat AFP, de ”încălcarea dreptului internaţional” prin inaugurarea ”Podului Crimeei”.

”Ocupantul rus (...) continuă să calce în picioare dreptul internaţional”, a denunţat el.

”Rusia o va plăti foarte scump”, a ameninţat Groisman.

Putin a inaugurat podul traversându-l la volanul unui camion portocaliu.

El a inaugurat astfel trosonulrutier al acestui pod foarte simbolic pentru Kremlin, potrivit unor imagini transmise în direct la televiziune.

Urmat de aproximativ zece camioane - de asemenea portocalii - şi alte vehicule, preşedintele rus - putrând blugi şi o bluză neagră - s-a instalat la volanul vehiculului, a tras frâna şi a pornit pe ”Podul Crimeei”.

Podul, cu o lungime de 19 kilometri, asigură o legătură între Peninsula Taman, în sudul Rusiei, şi Peninsula ucraineană Kerci, în Crimeea, anexată de Moscova în martie 2014.

President Vladimir Putin has opened the longest bridge in Europe, inaugurating Russia's first road link with annexed Crimea by driving across it https://t.co/GrPlKfTBxx pic.twitter.com/pViechDFBr