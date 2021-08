Voicu Rădescu, cel care a înfiinţat Teatrul Luni de la Green Hours, creatorul Green Hours Jazz Fest, a murit la vârsta de 65 de ani, informează News.ro.

Versurile lui Daniel Popa - “Orele sunt verzi/ Dar timpul e color blind./ Vine nechemat" - au fost publicate pe pagina de Facebook a Green Hours, alături de mesajul: "Thank you for all the jazz, Voicu!".