Volodimir Zelenski: Rezistența în Doneţk este cel mai greu lucru în acest moment

Preşedintele Volodimir Zelenski a recunoscut în discursul de vineri seară că rezistenţa apărării ucrainene este pusă la grea încercare în Doneţk, acolo unde, potrivit Ministerului britanic al Apărării, bombardamentele intense de la Bahmut ale artileriei ruse obligă forţele Kievului să procedeze la „retrageri ordonate”.

„Pe parcursul zilei, am fost în contact cu armata, am avut o întâlnire cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Maliuk, şi am avut o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii al Apărării Ucrainei, Budanov. Cheia este distrugerea constantă a ocupanţilor şi a logisticii lor şi a oricărui potenţial în teritoriile ocupate, pregătirea acţiunilor noastre active şi munca de contraatac”, a arătat Zelenski referindu-se la situaţia de pe front.

El a recunoscut că „menţinerea apărării în regiunea Doneţk este cel mai greu lucru în acest moment. Dar dă viaţă întregii Ucraine”, a punctat preşedintele ucrainean, sugerând că va continua aceeaşi strategie de a ţine blocate cât mai mult forţele ruse în acest punct al frontului, în pregătirea preconizatei contraofensive.

Brigăzile de rezistență

„Şi le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care asigură acest lucru, care îşi amintesc că pentru fiecare lovitură rusă asupra oraşelor şi satelor noastre, asupra poziţiilor noastre, pentru fiecare ucidere de ucraineni, ocupantul trebuie să sufere pierderile sale maxime. Fiecare metru de pământ ucrainean trebuie să însemne pentru ocupant că pierderea războiului este inevitabilă pentru Rusia, este inevitabilă pentru inamic lipsa oricărei perspective pe teritoriul ucrainean”, a explicat Zelenski.

El le-a mulţumit mai multor brigăzi care luptă în zonă pentru „rezistenţă”.

Menţionând o convorbire pe care a avut-o în cursul zilei cu premierul britanic Rishi Sunak, Zelenski a spus că a convenit cu el „accelerarea aprovizionării” şi a spus că lucrează în continuare la o „coaliţie aviatică pentru Ucraina”, dar şi la „pregătirea diferitelor măsuri internaţionale care vor da tuturor în Europa mai multă forţă şi protecţie”.

Negocieri cu aliații

„Am discutat cu prim-ministrul Sunak despre arme pentru soldaţii noştri - un lucru asupra căruia am convenit cu Marea Britanie, ceva care va ajuta acţiunile noastre active, acţiuni destul de simple. (...) Cu cât acţiunile ucrainene vor fi mai ample, cu atât mai repede se vor termina atrocităţile ruseşti”, a punctat Zelenski, într-o aluzie probabilă la contraofensivă.

El a mai spus că a avut vineri o întâlnire „semnificativă” cu diverşi oficiali ucraineni pe tema „integrării euro-atlantice, pe tema inevitabilităţii combinării potenţialelor Ucrainei şi NATO”.

La întâlnire cu participat preşedintele parlamentului, viceprim-ministrul şi ministrul afacerilor externe şi şeful departamentului de politică externă al Biroului prezidenţial. „În mod evident, locul Ucrainei este în NATO, locul său de drept. Şi nu vrem ca vechile iluzii care au împiedicat aderarea noastră la Alianţă să continue să răpească timp Ucrainei şi partenerilor noştri. Dezvoltăm paşii corespunzători”, a spus Zelenski, cu gândul la summitul NATO de la Vilnius, din iulie, unde Ucraina vrea să primească garanţii ferme de securitate şi o perspectivă clară că va adera la alianţa militară occidentală.

Atunci când a menţionat „vechile iluzii”, Zelenski s-a referit la reticenţele Germaniei şi Franţei de la summitul NATO din 2008 de la Bucureşti, când Ucraina spera să obţină un angajament ferm că va fi primită în NATO, dar planul pentru aderarea ei, ca şi a Georgiei, a fost amânat pentru o dată ulterioară, în ideea de a nu irita Moscova. A fost o mişcare care de fapt a încurajat Rusia să aibă o intervenţie armată în Georgia peste câteva luni şi să anexeze Crimeea în 2014.