Volodimir Zelenski l-a decorat Erou al Ucrainei` pe soldatul născut la Chișinău și executat de ruși după ce a spus `Slavă Ucrainei!`

Oleksandr Matsievskyi s-a născut la Chișinău și avea 42 de ani.

„I-am conferit lui Oleksandr Matsievskyi titlul de Erou al Ucrainei. Un războinic ucrainean. Un om care va fi cunoscut și amintit pentru totdeauna.

Pentru curajul său, pentru încrederea în Ucraina și pentru „Gloria Ucrainei!”. Slavă eroului! Slavă eroilor! Glorie Ucrainei!”, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

I conferred the title of Hero of Ukraine upon Oleksandr Matsiyevsky. A Ukrainian warrior. A man who will be known and remembered forever. For his bravery, for his confidence in Ukraine and for his "Glory to Ukraine!". Glory to the Hero! Glory to the Heroes! Glory to Ukraine! pic.twitter.com/uKUKIhCfMp