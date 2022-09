Zelenski, mesaj pentru toată Europa după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: 'Mulțumesc pentru cele 8 miliarde de euro!'

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina se așteaptă să primească în acest an următoarea parte din asistența macrofinanciară de 8 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Liderul de la Kiev a spus acest lucru în cadrul unui briefing cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

El a mulțumit Parlamentului European, care a aprobat astăzi alocarea a 5 miliarde de euro de asistență macrofinanciară pentru Ucraina - prima parte a sumei totale de 8 miliarde de euro, precum și pentru alocarea a 100 de milioane de euro de către Uniunea Europeană pentru restaurarea a 74 de școli din Ucraina.

"Astăzi am discutat despre posibilitatea de a primi următoarea parte înainte de sfârșitul acestui an", a subliniat președintele ucrainean, relatează Unian.

Zelenski a mai spus că a discutat cu von der Leyen despre posibilitatea de a pregăti și oferi Ucrainei asistență macrofinanciară pentru anul viitor.

La rândul său, von der Leyen a declarat că este încântată că Parlamentul European a adoptat astăzi o decizie corespunzătoare.

"5 miliarde de euro pot fi transferate ucrainei la jumătatea lunii octombrie ... Am convenit asupra unor măsuri suplimentare", a spus ea.

La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a anunțat alocarea de asistență macrofinanciară din partea UE Ucrainei în valoare de 8 miliarde de euro.

La 15 septembrie 2022, Parlamentul European a aprobat alocarea a 5 miliarde de euro de asistență macrofinanciară pentru Ucraina.

534 de deputați au votat "pentru" decizia corespunzătoare, 30 au votat împotrivă, 26 s-au abținut.

În special, deputații PE au dat undă verde alocării unui împrumut macrofinanciar de 5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să-și îndeplinească nevoile acute de microfinanțare cauzate de invazia rusă.

Aceasta este a doua și cea mai mare tranșă din pachetul de sprijin financiar al UE, în valoare totală de 9 miliarde de euro, din care 1 miliard au fost deja alocate Ucrainei.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3