Volodimir Zelenski s-a răzgândit: a schimbat din nou șeful militar de la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensi, s-a răzgândit și schimbă din nou șeful Administrației Militare Regionale de la Kiev.

Zelenski l-a reinstalat în fucție pe Oleksiy Kuleba, cel care a condus regiunea până la mijlocul lunii martie, atunci când a fost înlocuit cu Oleksandr Pavliuk, fostul comandant al operațiunii forțelor comune.

⚡️Zelensky appoints Oleksiy Kuleba as head of Kyiv Regional Military Administration.



Kuleba headed the region from February to mid-March before he was replaced by Oleksandr Pavliuk, the former Joint Forces Operation commander, on March 15 to strengthen Kyiv’s defense.