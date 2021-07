Volumul 'Troia', o relatare plină de umor a miturilor greceşti a fost lansat în limba română

Volumul „Troia”, o relatare plină de umor a miturilor greceşti făcută de actorul britanic Stephen Fry, a fost lansat în limba română.

După bestseller-urile „Mythos” şi „Eroii”, Stephen Fry revine cu o relatare unică a întemeierii şi distrugerii Troiei.

La baza poveştii stau binecunoscutele poveşti despre frumuseţea Elenei, mituirea lui Paris de către Afrodita, viclenia lui Odiseu şi calul din lemn care a dărâmat un imperiu, dar „Troia” lui Fry este plină de umor şi dezvăluie legături între aceste poveşti antice şi limbajul modern, arta şi cultura lumii, conform news.ro

Naşterea şi ascensiunea zeilor şi a oamenilor este subiectul volumului „Mythos”, a cărui continuare, „Eroii”, se ocupă de marile isprăvi, expediţii şi aventuri ale eroilor muritori cum ar fi Perseu, Heracle, Iason şi Tezeu.

În „Troia”, tradusă de scriitorul Radu Paraschivescu, se regăsesc eroismul şi ura, dragostea şi pierderea, răzbunarea şi regretul, dorinţa şi disperarea.

„O repovestire inegalabilă a asediului Troiei… Naraţiunea lui Fry, măiestrită, amuzantă şi bogată în detalii, insuflă viaţă şi relevanţă actuală acestor poveşti antice”, a comentat The Observer.

Stephen Fry aduce şi în „Troia”, aşa cum a făcut-o şi în „Mythos” şi „Eroii”, o notă modernă poveştilor antice, care şi-au atins propria nemurire pentru că au totul - aventură, romantism, intrigi, eroi, ticăloşi, centauri, râuri învolburate şi omenirea cu toate defectele ei.

Stephen Fry este scriitor, actor, prezentator de televiziune şi regizor multipremiat. A devenit faimos alături de Hugh Laurie în serialul de comedie „A Bit of Fry and Laurie” (pentru care au şi scris împreună scenariul) şi în „Jeeves and Wooster” şi a înregistrat vocea povestitorului pe toate cele şapte audiobook-uri ale seriei „Harry Potter”.

A scris, între altele, patru romane devenite bestseller - „The Stars’ Tennis Balls”, „Making History”, „The Hippopotamus” şi „The Liar” - şi trei volume autobiografice: „Moab is My Washpot”, „The Fry Chronicles” şi „More Fool Me”.

La editura Trei au apărut „Mythos” şi „Eroii”, primele două volume ale trilogiei miturilor greceşti, ambele bestselleruri Sunday Times.