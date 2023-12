Voluntarii de la Echipa Galbenă au ajuns cu tolba plină de daruri la 32 de copii. `Trebuie să arătăm că suntem o comunitate`

32 de copii au primit daruri de la Echipa Galbenă, un grup de voluntari sibieni care au realizat în ultimii ani mai multe acțiuni sociale, pentru vârstnici, tineri, dar și pentru mediu, în județul Sibiu.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a echipei de voluntari, iar mesajul a fost unul de unitate și de sprijin pentru cei aflați în dificultate.

”Am primit de la Moş Nicolae o listă cu 32 de copii cuminți şi o tolbǎ plinǎ cu daruri pentru ei. Aşa cǎ ne-am mobilizat şi am pornit să împărțim, în numele lui, bucurie şi multe zâmbete. Nu este prima datã când îl ajutăm. De fiecare dată primim cu mult drag sǎ mergem acolo unde este nevoie.

Voluntarii Echipei Galbene mobilizați în jurul doamnei ministru Raluca Turcan și a doamnei Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, au ajuns astăzi și la Biserica Învierea Domnului din Terezian, păstorită de părintele Eugen Buta, unde au oferit cadouri pentru copii.

Încă de la începuturile echipei noastre am spus cǎ în viațǎ nu este totul doar despre noi, iar acolo unde este posibil avem datoria să ne implicăm pentru a mai ușura din problemele zilnice ale semenilor noștri”, se precizează în postare.

O acțiune similară a fost organizată și la Centrul Social Sfântul Nicolae din cartierul Turnișor.

”Suntem fericiți cǎ şi în acest an am reușit sǎ fim în mijlocul comunitǎții aşa cum am fost de 4 ani încoace. Nimic nu ne bucurǎ mai mult decât să ştim cã în urma noastrǎ rǎmân oameni fericiți, care ne poartǎ cu drag în gândurile lor.

Totodată, Moș Nicolae a venit și in Parohia Turnișor, la Centrul Social Sfântul Nicolae, unde alături de Părintele Ciprian am pus umărul încă de la prima cărămidă, iar astăzi inima noastră este plină de bucurie, pentru că ne apropiem de finalul construcției.

Mulțumim încă odată Părintelui Eugen Buta pentru primire si pentru deosebita implicare în a face aceste mici bucurii copilașilor din parohia pe care o păstorește.

Rămânem solidari în fapte bune”, se mai precizează în postare.

”Este esențial să acordăm o atenție deosebită celor mai vulnerabili membri ai societății noastre”

Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan, a explicat după acțiune că o societate va progresa atâta timp cât va fi unită și îi va sprijini permanent pe cei aflați în nevoie.

”Într-o lume în continuă schimbare, cu diverse provocări este datoria noastră să ne întindem mâna unii altora și să oferim sprijinul necesar celor aflați în dificultate. Este esențial.

Indiferent de diferențele noastre politice sau sociale, trebuie să ne amintim permanent că suntem o comunitate și că putem crește împreună numai atunci când știm să ne susținem reciproc. Este important să acordăm o atenție deosebită celor mai vulnerabili membri ai societății noastre, să îi sprijinim în obținerea accesului la educație, sănătate, locuință și locuri de muncă decente. E important să fim aproape de copiii care nu au aceleași posibilități ca majoritatea. A-i abandona pe ei, înseamnă să ne abandonăm o bună parte din viitorul nostru.

Pe de altă parte, ajutorarea oamenilor nu înseamnă doar a le oferi un sprijin material, ci și a le oferi instrumentele necesare pentru a-și recăpăta independența, demnitate și pentru a-și construi un viitor mai bun. Trebuie să continuăm să investim în programe de formare și reconversie profesională, în dezvoltarea infrastructurii sociale și în crearea de oportunități pentru toți cetățenii, indiferent de originea lor sau de condițiile în care s-au născut”, a precizat Raluca Turcan.