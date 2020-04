Vot cu scandal! Dan Barna, în Parlament: 'Nu există o strategie post-pandemie, nu se iau bani de la pensiile speciale'

Parlamentarii USR vor vota în favoarea decretului privind prelungirea stării de urgenţă, deşi consideră că nu există o strategie pentru perioada post-criză, a declarat joi preşedintele USR, Dan Barna, în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului.

"USR o să voteze în favoarea acestui decret, pentru că avem încredere în ştiinţă şi experţi şi în necesitatea ca noi, ca societate, să rămânem sănătoşi, dar nu pentru că noi am fi convinşi că există o viziune de guvernare pentru România în momentul de faţă. Poate reuşim să o găsim", a declarat Barna în şedinţa online a Parlamentului, conform agerpres.ro El a criticat faptul că, la mai bine de o lună de la declanşarea crizei, există "miniştri care se contrazic cu alţi miniştri sau spun total altceva decât spune apoi premierul".

"Să mai amintesc de ping-pong-ul cu subiectul şomajului tehnic, o temă dramatică pentru foarte mulţi dintre români, sau joaca la limita responsabilităţii cu restricţiile impuse şi cerute prin Ordonanţă militară şi relaxate apoi prin diverse acorduri semnate de ministrul de Interne? Toată această hârjoană se întâmplă pe fondul unor temeri majore pe care le resimte fiecare familie din România - temeri privind perspectivele afacerii din care mulţi dintre ei trăiesc. Noi credem că nu putem să continuăm să-i lăsăm pe oameni să ghicească în ce fel de lume se vor găsi peste o lună sau două, când, fără îndoială, situaţia de urgenţă va trebui să fie ridicată", a afirmat Barna.



Potrivit acestuia, "un guvern inteligent ar trebui să facă acum, în perioada de criză, planul pentru ce urmează după criză".



"Aceasta este marea întrebare pentru fiecare cetăţean. Deocamdată, vedem doar reacţii, unele mai puţin inspirate, dar nu vedem niciun fel de strategie. Nu sunt planuri concrete, nu există nicio viziune dincolo de 'azi'. Ştim că nu vor fi bani, dar nu facem nimic să recuperăm sumele pierdute din pensiile speciale - este o temă pe care societatea ne-o cere în mod repetat. Refuzăm să ne ocupăm de acest subiect. Ştim că economia va suferi, dar nu încurajăm nicicum antreprenorii, din contră, se creează noi linii de business medical pentru companiile de stat. Sunt peste un milion de contracte de muncă suspendate, sute de mii desfiinţate, dar nici urmă de reducerea cheltuielilor statului. (...) Noi vorbim de solidaritate numai în sistemul privat, când vine vorba de plată, plătesc fix oamenii din economia privată. (...) Singura direcţie care se vede în momentul de faţă este să se înlocuiască starea de urgenţă cu starea de faliment a unor companii", a susţinut liderul USR.



Dan Barna a denunţat atitudinea "de aroganţă absolut nejustificată", în contextul crizei create de pandemia de coronavirus.



"Vreau să amintesc Guvernului care a preluat o ţară care avea nevoie de reconstrucţie şi dezvoltare, graţie unei guvernări iresponsabile a PSD. Nu ne va ierta nimeni dacă după această criză România va înţepeni la periferia Europei. Aşadar, întrebarea reală care se pune astăzi şi în perioada următoare este cum va arăta România după pandemie. Lucrează Guvernul la aşa ceva? Nu există un răspuns la această întrebare. (...) Vedem în schimb reglementări confuze, improvizaţii, corecturi. Şi mai vedem şi atitudinea aceasta de ţâfnă, de aroganţă absolut nejustificată şi neproductivă. Dragi colegi din PNL, care guvernaţi în momentul de faţă, e foarte greu de spus astăzi dacă mergem într-o direcţie rea sau bună, că de fapt nu vedem o direcţie. Am rugat Guvernul să fie transparent, a auzit puţin cu o ureche. Am rugat de asemenea Guvernul să asculte ce-i spunem aici, în Parlament, ce-i spun oamenii de acasă. A auzit tot puţin, cu cealaltă ureche. Am rugat Guvernul să lase deoparte calculele politice", a mai afirmat Dan Barna.