Vrea să fie 'vecin' cu Marylin Monroe! Un investitor a plătit o avere pentru o criptă lângă cea a actriței / Foto

O criptă aflată în apropierea locului de veci al actriței Marilyn Monroe a fost vândută la licitație cu 195.000 de dolari. Cel care a cumpărat-o, un investitor în tehnologie din Beverley Hills, Anthony Jabin, a declarat că "a visat dintotdeauna să fie alături de Monroe”.

Spațiul funerar cumpărat de Jabin este, de asemenea, aproape de cripta fondatorului Playboy, Hugh Hefner. Acesta din urmă cumpărase spațiul mortuar de lângă cel al lui Marylin Monroe în 1992, relatează BBC.

Fanii lui Monroe, care a murit în 1962, la vârsta de 36 de ani, vizitează în mod regulat cripta acesteia din Los Angeles. Chiar și după moarte, Monroe continuă să fascineze. Obiecte ale ei au fost vândute, alături de unele ale lui Hefner, la o licitație intitulată ”Icons: Playboy, Hugh Hefner și Marilyn Monroe”, organizată de Julien's Auctions.

Pe lângă criptă, Jabin a cumpărat și un costum de baie care i-a aparținut lui Monroe, precum și vechiul pat al lui Hugh Hefner.

Printre alte obiecte vândute la licitație s-a numărat o rochie Pucci din mătase roz care i-a aparținut lui Monroe, care s-a vândut pentru cea mai mare sumă, 325.000 de dolari. Un ruj Elizabeth Arden al lui Monroe s-a vândut pentru 65.000 de dolari.

