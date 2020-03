Vrei să vii în România din Londra? iată ce povestește un român

Un roman din Londra ( Nastase Catalin) scrie pe facebook despre drumul de la Londra si pana-n Romania:

din In legatura cu drumul din UK spre RO, inca se mai circula, mai greu, trebuie sa stati la cozi la granite, iar momentan cand ajungi in tara nu te baga in carantina nu mai ascultati toate prostiile, completezi o foaie si pui adresa unde vei sta pentru 14zile, izolare, iar cineva va veni si te va verifica la acea adresa. Legat de drum, am plecat cu eurotunnel nu a fost nici o problema, am prezentat doar buletin in UK, nimic altceva. Al doilea control este la granita intre Franta si Germania, eu m am fus pe drumul cu toll nu m am dus prin belgia, acolo la fel doar buletin si am plecat mai departe. Al treilea control - Passau la granita dintre Germania si Austria tineti cont ca ei deschid granitele dupa 8seara(spun ei) insa noua ne a dat drumul de la 5jumate dupa amiaza.( la fel ca celelalte am prezentat doar buletinul). Al 4lea control este intre Austria si Ungaria, aici la fel dau drumul la circulatie doar seara dupa ora 9pm.( aici a fost cel mai aglomerat ). Al 5lea control si ultimul a fost la vama dintre Ungaria si Romania, la Nadlac, unde am ajuns la 3dimineata si nu a fost foarte aglomerat, erau sute de tiruri intr adevar, dar pentru masini tineti banda stanga pana la capat. Aici am completat o foaie, nume prenume, locul de unde ai plecat, adresa la care vei sta izolat 14zile. De precizat la vama la noi depinde din ce tara vii, daca este cu cod rosu automat te baga in carantina in locurile amenajate special, daca vii dintr o zona cu cod galben atunci te duci la domiciliul sau locul unde vei decide tu sa fii izolat. Pentru orice detaliu aici sunt. Nu mai credeti tot ce se scrie, sunt multi oameni rautaciosi, intr adevar sunt cozi puteti sta multe ore, dar se circula, daca nu aveti incotro nu va mai luati dupa toti dobitocii care nu au altceva mai bun de facut decat sa stea si sa comenteze toata ziua pe facebook. Nimeni nu va stie situatia si nici nu trebuie sa o stie, faceti ce credeti voi ca este mai bine, ce simtiti. Sunt in tara si multumesc lui Dumnezeu ca am ajuns cu bine, voi sta izolat 14zile 28zile oricat va fi nevoie. Va doresc multa sanatate si sper ca toti sa ajunga unde trebuie. O zi buna.