Vrei să vorbești cu Xi Jinping? Chinezii au lansat un chatbot după ideile liderului de la Beijing

Autoritățile chineze au lansat un chatbot bazat pe ideile președintelui chinez Xi Jinping, informează Financial Times.

Modelul lingvistic de bază se bazează pe doctrina politică a liderului chinez "Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era" și pe alte literaturi oficiale furnizate de Administrația Cyberspace din China. "Profunzimea și credibilitatea literaturii utilizate vor asigura profesionalismul conținutului generat", scrie revista autorității de reglementare.

Până în prezent, noul model este utilizat de centrul de cercetare, dar - cel mai probabil - urmează să fie pus la dispoziție pentru o utilizare mai largă a publicului, a spus sursa FT.

De ce este capabil?

Poate răspunde la întrebări, genera articole, adnota informații și traduce din chineză în engleză și invers.

Aplicația se concentrează asupra valorilor socialiste cheie, iar emiterea ordinelor de către utilizator nu vor avea conținut îndreptat împotriva puterii de stat.

Acest lucru reprezintă o problemă pentru dezvoltatori din cauza lipsei relative de date în limba chineză pentru a-și instrui modelele. Majoritatea companiilor instruiesc modele privind informațiile în limba engleză, motiv pentru care există posibilitatea încălcării "normelor de vorbire" acceptate în China în emiterea lor, scrie ziarul.

Control

Modelele AI de la giganții tehnologici Baidu Inc. și Alibaba controlează strict conținutul pe care îl oferă, legat de Xi Jinping și alte subiecte potențial sensibile. Chatbot-urile lor cer de obicei utilizatorilor să înceapă din nou conversația dacă ating subiecte similare.

Asociația de Securitate Cibernetică din China, afiliată, a lansat prima bază de date publică cu 100 de milioane de articole de date "de înaltă calitate și de încredere" pentru instruirea modelelor în decembrie anul trecut pentru a ajuta dezvoltatorii. FT a examinat unele părți ale acestei baze de date și a concluzionat că se bazează în mare măsură pe documente guvernamentale, articole din presa de stat și alte publicații oficiale.