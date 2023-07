Vremea extremă lovește puternic Italia: grindină de mărimea unei mingi de tenis, peste 100 de persoane au fost rănite / FOTO & VIDEO

În timpul unei furtuni iscate brusc a căzut grindină cu diametrul de până la 10 cm pe străzile din Veneto, a declarat guverantorul regional Luca Zaia. Serviciile de urgenţă au răspuns la peste 500 de apeluri de ajutor din cauza pagubelor materiale şi a vătămărilor corporale, a declarat protecţia civilă regională din Veneto.

Ferestrele caselor au fost sparte, iar copaci şi alte plante au fost distruşi de furtună.

Cele mai multe victime au răni cauzate de geamurile sparte. Un bărbat în vârstă de 53 de ani care era pe bicicletă a murit în timpul furtunii, după ce soţia sa, care mergea cu maşina în urma lui, a dat peste el, a relatat Sky24.

Europa a cunoscut schimbări dramatice ale vremii în acest an. Italia, Spania şi Grecia s-au confruntat cu o căldură necruţătoare timp de mai multe zile. Capitala italiană Roma a atins marţi un nou record de temperatură, de 41 de grade Celsius. Societatea Meteorologică Italiană a numit ultimul val de căldură Cerberus, după monstrul cu trei capete care apare în Infernul lui Dante ca paznic la porţile iadului. "Pământul are febră mare, iar Italia o simte pe propria piele", a declarat Luca Mercalli, şeful Societăţii Meteorologice Italiene, pentru CNN.

În luna mai, unele părţi din regiunea Emilia Romagna din nordul Italiei au fost afectate de inundaţii mortale, care se produc "o dată la un secol", peste 20 de râuri din regiune ieşind din matcă şi provocând o serie de alunecări de teren.

Pe măsură ce criza climatică provocată de om se accelerează, oamenii de ştiinţă sunt de părere că fenomenele meteorologice extreme vor deveni din ce în ce mai frecvente şi mai intense.

Good afternoon everyone,



Here is a video from Cittadella, Veneto region, Italy of the huge hail caused a lot of damage damage to vehicles, homes and agriculture.



Video courtesy of Bassano Weather pic.twitter.com/J7JpDn0jhY