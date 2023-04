Warner Bros a anunțat un program încărcat pentru cinematografele americane: urmează să fie lansate mai multe filme cu supereroi din universul DC Comics

Studioul Warner Bros, care sărbătoreşte 100 de ani, a anunţat, marţi, la Comic Con, un program încărcat pentru cinematografele americane, capete de afiş fiind „Barbie” şi mai multe filme cu supereroi din universul DC Comics.

Studioul de la Hollywood a profitat de această mare reuniune a proprietarilor de cinematografe, care are loc în fiecare an la Las Vegas, pentru a-i linişti pe expozanţii care încă îşi revin după pandemie.

„Nu vrem să facem filme care sunt doar pentru streaming”, a spus noul CEO David Zaslav, care a supravegheat fuziunea Warner cu Discovery anul trecut.

Dacă predecesorul său a fost criticat pentru că a produs filme difuzate direct pe serviciul de streaming al grupului, HBO Max, domnul Zaslav asigură acum că Warner „nu se grăbeşte să aducă filmele” pe această platformă.

Studioul şi-a prezentat şi titlul verii, comedia „Barbie”.

Această reinterpretare a universului oniric şi roz al celebrei păpuşi blonde va fi lansată pe 21 iulie. aAtriţa americană Margot Robbie este în rolul figurinei cu zâmbetul neobosit şi măsurătorile nerealiste, care decide să evadeze din lumea ei prea perfectă la Los Angeles.

„Toată lumea o ştie pe Barbie, dar ea nu fusese niciodată adusă pe ecran”, a rezumat regizoarea Greta Gerwig. Realizaarea a explicat că oferă o viziune asupra păpuşii influenţată de universul „Vrăjitorului din Oz” şi muzica disco.

Ryan Gosling, care joacă rolul lui Ken, eternul pretendent al lui Barbie, a spus: „Mi-am decolorat părul, mi-am ras picioarele, am purtat ţinute neon create special şi am mers cu rolele pe Venice Beach”.

Warner finanţează, de asemenea, un remake al extravagantei „The Color Purple” a lui Steven Spielberg. După melodrama sa din 1985, regizorul oferă o nouă versiune a acestui film, care spune povestea femeilor de culoare victime ale violenţei sexuale şi rasismului în America de Sud, la începutul secolului al XX-lea.

Lungmetrajul, aşteptat de Crăciun, de această dată ia forma unui musical, după adaptarea pe Broadway a romanului omonim al lui Alice Walker, pe care se bazează intriga.

„Factorul muzical este atât de dinamic” încât ar trebui să atragă publicul, a promis coproducătorul Oprah Winfrey după ce a jucat în primul film - o performanţă care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Actorul Timothée Chalamet a prezentat două noi filme de la Warner în care va juca.

În primul rând, „Wonka”, unde întruchipează o versiune tânără şi idealistă a ciocolatierului Willy Wonka creat de scriitorul britanic Roald Dahl. Filmul, programat pentru decembrie, l-a determinat să „înoate în piscine cu ciocolată adevărată”.

Apoi a doua parte din „Dune”, adaptarea lui Denis Villeneuve după romanul cult ştiinţifico-fantastic al lui Frank Herbert. Filmul urmează să fie lansat în noiembrie, cu Austin Butler, Léa Seydoux, Christopher Walken şi Florence Pugh în rolurile principale.

Warner a profitat şi de această prezentare pentru a-şi evidenţia supereroii din universul DC Comics.

Studioul tocmai a adoptat un „plan pe 10 ani” pentru francizele sale, inclusiv "Batman" şi "Superman", a explicat Zaslav.

Sub conducerea sa, Warner l-a recrutat în special pe James Gunn, de la rivalul Marvel. Scriitorul şi regizorul filmului „Guardians of the Galaxy”, acum supraveghează divizia sa DC Studios şi trebuie să regizeze un nou „Superman: Legacy”, programat pentru 2025.

Chiar dacă supereroii din universul DC sunt populari, filmele au întâmpinat recent diverse probleme de producţie şi schimbări de distribuţie. Ei suferă şi de concurenţa cu Marvel, care dobândesc recorduri de venituri.

În acest an, Warner urmează să lanseze „The Flash”, „Blue Beetle” şi o a doua parte din „Aquaman”. Filmele au fost produse înainte de fuziune, dar ar trebui să facă posibilă o tranziţie „perfectă” cu noul plan întocmit de studio din 2024, a asigurat James Gunn.