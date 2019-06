Washingtonul a dat asigurări luni că cetăţenii chinezii care doresc să facă studii "legitime" în SUA sunt "bineveniţi", recunoscând în acelaşi timp că au fost înăsprite controalele la acordarea vizelor, relatează AFP potrivit Agerpres.

China le-a cerut luni studenţilor săi să "evalueze cu atenţie riscurile" înainte de a alege să meargă să studieze în Statele Unite, recomandare ce survine ca urmare a restricţiilor recente şi a refuzării acordării de viză unor cetăţeni chinezi.Noile reguli de acordare a vizelor sunt justificate de faptul că Washingtonul a identificat un "număr tot mai mare de cazuri" în care studenţi sunt recrutaţi de servicii de informaţii străine, a explicat o purtătoare de purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat.Ministerul Educaţiei din China a cerut într-un comunicat studenţilor şi cadrelor universitare să fie "conştienţi de necesitatea de a lua mai multe măsuri de precauţie şi de a face toate pregătirile corespunzătoare".Acest apel a survenit în contextul unui război comercial între Beijing şi Washington şi al creşterii neîncrederii în Statele Unite cu privire la intrarea în ţară a studenţilor şi a cercetătorilor chinezi.Republicanii au prezentat la mijlocul lunii mai un proiect de lege în Congresul SUA care ar interzice oricărei persoane care are legături cu armata chineză să obţină o viză de student sau de cercetător, provocând critici din partea Chinei.Ministerul Educaţiei a semnalat luni diverse dificultăţi, cum ar fi prelungirea termenului de procesare a cererilor, reducerea perioadelor de valabilitate şi creşterea ratei de refuz a vizelor."Acest lucru îi afectează pe studenţii chinezi care studiază în Statele Unite şi, de asemenea, pe cei care şi-au finalizat cu succes studiile", se arată într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului.Proiectul de lege prezentat Congresului solicită Washingtonului să stabilească o listă a instituţiilor ştiinţifice şi de inginerie legate de armată pentru a putea ''interzice ca persoanele fizice angajate sau susţinute de aceste instituţii militare chineze'' să obţină viză de student sau de cercetător.Cotidianul The New York Times relata în aprilie că autorităţile americane începuseră deja să refuze accesul unor cetăţeni chinezi suspectaţi de legături cu serviciile de informaţii din ţara lor.Aproximativ 360.000 de studenţi chinezi sunt în prezent în Statele Unite, potrivit unor statistici citate în martie de agenţia de presă chineză Xinhua.