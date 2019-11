Wber spune că a stampilat buletinul pentru bunăstarea românilor şi împotriva austerităţii

Preşedintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat împotriva austerităţii şi pentru bunăstarea fiecărui român, potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru ca România să aibă un preşedinte care să-i reprezinte pe toţi românii. Am votat pentru ca preşedintele României să se lupte astfel încât România să nu mai fie tratată ca o ţară de mâna a doua sau ca una dintre cele mai sărace rude ale Uniunii Europene. Am votat împotriva austerităţii şi pentru bunăstarea fiecărui român. Pe parcursul zilei vom fi alături de toţi cei care sunt în judeţ şi votează pentru români, ne asigurăm că acest tip de alegeri se desfăşoară în legalitate, că nu există incidente şi vom fi prezenţi la sediu, vom monitoriza exact fiecare zonă în parte, să vedem cum se desfăşoară procesul de votare", a precizat Mihai Weber.Deputatul a votat la secţia numărul 6 de la Liceul Tehnic nr. 2 din municipiul Târgu-Jiu.