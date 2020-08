`We the democrats`: `Părintele` și `Inamicul` națiunii la Convenția Partidului Democrat

Deși se desfășoară sub mesajul puternic al unității tuturor americanilor – ”We the people” - Convenția Democrată pentru desemnarea candidatului la Președinția Statelor Unite pare să ascundă un mesaj implicit, mai degrabă adresat subconștientului unei părți anume din poporul american și nu poporului ca întreg. Mai mult decât în alte campanii, mesajul Convenției vizează alegătorii democrați, în sensul de unitate la vot a democraților, în ciuda diferențelor dintre moderații și progresiștii din cadrul partidului și din rândul alegătorilor. De aceea, cred că acest personaj unitar, definit în sintagma ”We the people”, trebuie înțeles, în la fel de mare măsură, ca având sensul de ”We the democrats”.

În jurul acestui concept strategic de unitate s-a construit un mesaj cu mai multe ținte și pentru mai multe categorii de public.

Personajele cheie pe care le-a construit mesajul Convenției în această a doua zi au fost, în ordinea ponderii referințelor, Donald Trump - ca personaj negativ - alături de alte două personaje pozitive aflate în directă legătură: Poporul american și candidatul Joe Biden.

Donald Trump – ”Inamicul Națiunii”

Președintele Donald Trump are un profil negativ atât de consistent în mesajul Convenției democraților, încât e greu de imaginat că acreditarea a măcar unei părți din acesta în campania electorală ar face un nehotărât ori un nemulțumit de administrația ultimilor patru ani să mai voteze pentru candidatul Donald Trump. În scurtă vreme, probabil, vom afla care sunt conceptele-cheie ale acestui profil negativ pe care se va axa mesajul de campanie al democraților.

Dacă adăugăm discursurile din prima zi de Convenție la mesajele transmise de susținătorii lui Joe Biden în a doua zi a întrunirii democraților, vom avea următorul profil pentru Donald Trump:

- iresponsabil - a făcut America de rușine la nivel internațional și a trecut cu vederea faptul că soldații americani sunt definți ca ținte de grupările teroriste;

- laș (se ascunde în buncăr când cetățeni americani manifestează împotriva lui);

- este prieten cu lideri politici dictatori;

- a distrus sistemul de alianțe tradițional al Statelor Unite;

- a distrus economia națională, acorduri economice internaționale și sistemul de sănătate ale SUA;

- este iresponsabil atât în politica națională, cât și în politica internațională a SUA;

- este incompetent, incapabil și nepotrivit pentru funcția pe care o deține;

- este egoist și guvernează pentru satisfacerea interesului personal;

- etichetează cetățeni onorabili ca ”inamici ai statului” și susține acțiuni de factură rasistă;

- a creat clivaje sociale majore la nivel național;

- nu poate avea niciodată ceea ce își doresc americanii de la un președinte;

- a creat haos și divizare socială în locul stabilității și a luat în derâdere ideea și mișcarea Black Lives Matter;

- cinic și lispit de responsabilitate (”It is what it is”);

- instigator și abuziv – crează ura socială, în loc să urmărească pacea și cooperarea între americani;

- lipsit de empatie socială, cultivând această trăsătură de caracter personală la nivel de politică de stat;

- analogia cu un împărat nebun – așa cum împăratul roman Nero cânta la harpă urmărind cum Roma ardea, el joacă golf când Națiunea este în criza pandemiei;

- un pericol pentru democrație, pentru economie și pentru politica externă a SUA;

- lipsit total de onestitate.

Următoarele săptămâni vor arăta care dintre aceste trăsături negative vor deveni concepte-cheie pentru mesajul de campanie negativ la adresa lui Donald Trump.

Joe Biden – ”Părintele Națiunii”

Joe Biden are un profil construit la polul opus, ca ”soluție necesară” pentru haosul generat de administrația condusă de contra-candidatul său, Donald Trump. Astfel, Joe Biden este înfățișat ca un adevărat ”Părinte al Națiunii americane”:

- el este ”sufletul acestei națiuni” aflată în criza profundă accentuată de pandemia actuală, pentru care Donald Trump a avut o abordare total greșită și cu consecințe grave;

- acesta va reuși să unească America și cetățenii dezbinați de politica lui Donald Trump;

- va reuși să ”vindece” poporul american printr-o politică de sănătate care va oferi asistență tuturor americanilor (mai ales celor care și-au pierdut asigurările de sănătate prin desființare locurilor de muncă în ultimele 6 luni);

- va reforma educația și va reda părinților americani încrederea în sistemul american;

- este omul potrivit pentru funcția de Președinte al Statelor Unite în această perioadă de criză, așa cum a fost capabil să treacă peste toate incidentele grave din familia proprie;

- este un lider empatic, știe să vorbească deschis cu oamenii și va susține securitatea militarilor americani în teatrele de operațiuni;

- va reface sistemul internațional de alianțe al Statelor Unite și va avea un cuvânt respectat la nivel internațional;

- va derula politici de protecție a mediului necesare acestei epoci de schimbări climatice;

- va elimina percepția negativă și ridiculizarea de astăzi a Statelor Unite la nivel internațional, datorată politicii externe a lui Donald Trump;

- va reda zâmbetul copiilor și părinților afectați de pandemia Covid 19, atât de greșit gestionată de administrația Trump;

- are capacitatea de a iubi și are bunătatea care sunt caracteristice poporului american și care creează punți în comunități

- are curajul de a înfrunta orice problemă deschis, transparent și credința că va reface încederea americanilor în semenii lor și într-o administrație competentă și deschisă pentru rezolvarea de probleme;

- va reuși ca Președinte al tuturor americanilor așa cum a reușit în propria familie, apelând la trăsăturile definitorii ale poporului american – puterea de a iubi, bunătatea, curajul, credința.

Zilele următoare vor întregi, cu siguranță, profilurile celor doi candidați la Președinția Statelor Unite, așa cum sunt zugrăvite ele de strategia Partidului Democrat.

Este la fel de interesant de văzut în ce măsură acest profil negativ/pozitiv necesar pe care îl va propune strategia republicanilor va fi rezultatul unei echipe de susținători, cum e cazul lui Joe Biden, sau va fi construit de Donald Trump printr-un mesaj personalizat, care va fi adresat, spre deosebire de mesajul exclusiv online al lui Joe Biden, inclusiv în întâlniri de campanie ”tradiționale”, în care Donald Trump anunță că va discuta față în față cu alegătorii americani.

o analiză de Sarmiza Andronic, analist politic