Weekend plin de evenimente în București

Noaptea Muzeelor, East European Comic Con, un concert al muzicianului american Bobby McFerrin, premiera cinematografică a filmului „Deadpool 2”, dar şi o retrospectivă a filmografiei cineastei franceze Agnès Varda la Cinema Elvire Popesco, şi expoziţia Art Safari se numără între evenimentele culturale şi de divertisment care vor avea loc în acest weekend în Bucureşti, scrie news.ro.

Ediţia din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă, când vor putea fi vizitate gratuit peste 40 de muzee şi instituţii culturale din Bucureşti.

La Şcoala Centrală, vizitatorii care vor păşi în edificiu vor trăi o experienţă audio-vizuală, vor asculta orele de pian, de canto care au avut loc altădată aici, dar şi vocea regelui care anunţa începerea Războiului şi transformarea şcolii în spital.

Piese de teatru vor avea loc pe Aerodromul Pipera (Muzeul Naţional al Aviaţiei), în Cimitirul Bellu, în Foişorul de Foc, iar concerte şi recitaluri la Muzeul Naţional "George Enescu" şi Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.

Galeria Ţiriac Collection, aflată în Otopeni, prezintă publicului peste 30 de mărci auto şi moto, fiind singura din lume care deţine cele şase modele ale seriei Rolls Royce Phantom, produse în 1972.

Cea de-a şasea ediţie a East European Comic Con va avea loc de vineri până duminică în pavilioanele C1 şi B1 din complexul Romexpo. La această ediţie, publicul se va putea întâlni cu 6 actori - David Gillies („The Original”s, „Spider-Man”), Gethin Anthony („Game of Thrones”, „Aquarius”), Andrew Scott („Sherlock”), Jim Beaver („Supernatural”, „Deadwood”), Staz Nair („Game of Thrones”, „Humans”) şi Chris Rankin („Harry Potter”).

Pe Aleea Artiştilor de la East European Comic Con vor mai participa ilustratorii David Lloyd (unul dintre cei doi creatori ai benzii desenate, ecranizate ulterior, „V for Vendetta”), Guillermo Ortego („Astonishing X-Men”, „Moon Knight”, „X-Factor”, „Batman Eternal” şi „Superman Unchained”) şi Maya & Yehuda Devir (cunoscuţi pentru ilustraţiile ingenioase ale vieţii lor de zi cu zi).

Organizatorii au pregătit trei zile de activităţi diverse dintre care concursuri de cosplay, Tronul de Fier pe care fanii serialului Game of Thrones se pot fotografia, singurul Escape Room mobil cu tematică „Game of Trones” din Europa, numeroase activări ale companiilor din domeniul tech, organizarea a zeci de turnee pentru cele mai populare jocuri ale momentului: LoL, CSGO, PUBG, Fortnite, FIFA sau HearthSTone, unde orice poate participa şi poate pleca acasă cu premii. În plus, zeci de expozanţi se vor afla în zona de târg.

Muzicianul american Bobby McFerrin va concerta la Sala Palatului sâmbătă, de la ora 19.30, în cadrul turneului „Circlesongs”. Biletele pentru concertul de la Bucureşti, al doilea pe care artistul îl susţine în Capitală în ultimii zece ani, au preţuri de 100 şi 250 de lei şi pot fi cumpărate de pe site-uri precum vandbilete.ro, iabilet.ro sau eventim.ro.

La Cinema Elvire Popesco, de vineri până duminică, este programată o retrospectivă a filmografiei regizoarei, scenaristei, editoarei şi producătoarei franceze Agnès Varda, care va împlini în această lună vârsta de 90 de ani. Vor fi proiectate filmele „Daguerreotypes” (1976, 80 de minute), vneri, de la ora 17.30, „Le bonheur” (1965, 80 de minute), sâmbătă, de la ora 18.00, şi „Vissages villages” (2017, 90 de minute), duminică, de la ora 17.00. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul eventbook.ro, la preţul de 15 lei.

Expoziţia Art Safari este deschisă în pavilionul amplasat în Piaţa „George Enescu”, unde sunt expuse lucrări de artă în valoare de 10 milioane de euro, unele împrumutate de la Muzeul Pompidou şi Muzeul Louis Vuitton Fondation de Paris, dar şi din colecţia privată a lui Nicolae Ceauşescu.

O lucrare de Brâncuşi, dintr-o colecţie privată, estimată la „o sumă formată din şapte cifre”, este cea mai valoroasă operă expusă în muzeul temporar.

Art Safari va fi deschisă până pe 20 mai, zilnic, între orele 12.00 - 21.00, cu excepţia sâmbetelor, când programul va fi 12.00 - 24.00. Biletele pot fi cumpărate de pe artsafari.ro sau de la intrarea în pavilion.

În cinematografele din ţară vor rula în premieră în acest weekend filmul de acţiune şi comedie SF „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, cu Ryan Reynolds în rolul principal, şi drama „Custodie/ Jusqu'à la garde”, regizată de Xavier Legrand.