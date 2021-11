Probabil cel mai vândut romancier din lume a murit lângă soția sa

Romancierul Wilbur Smith, unul dintre cel mai bine vândut autor internaţional, a murit în casa sa din Cape Town, la vârsta de 88 de ani, a anunţat editorul său, relatează BBC.

El a murit sâmbătă după-amiază, soţia sa Niso fiind alături de el.

Cele 49 de cărţi publicate de Smith s-au vândut în peste 140 de milioane de exemplare în întreaga lume.

A câştigat o recunoaştere pe scară largă după publicarea romanului său de debut "When Lion feeds" în 1964.

Cartea, care spunea povestea unui tânăr care a crescut într-o fermă de vite din Africa de Sud, în umbra războaielor Zulu şi a goanei aurului, a devenit rapid un bestseller.

A fost o poveste bazată parţial pe propria sa experienţă – Smith a declarat pentru BBC într-un interviu din 2013 că la vârsta de 13 ani a împuşcat un leu care atacase vite pe proprietatea tatălui său, scrie news.ro.

Născut în ianuarie 1933 în Rhodesia de Nord, acum Zambia, el a citit în copilărie poveştile lui Rider Haggard şi John Buchan.

Smith, care a fost numit după pionierul aviaţiei americane Wilbur Wright, a detaliat mai multe despre propria sa viaţă în cartea de memorii On Leopard Rock, lansată în 2018.

Alte bestselleruri includ The River God şi The Triumph of the Sunz.