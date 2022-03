Will Smith, protagonistul peliculei 'King Richard', cel mai bun actor în rol principal

În această categorie au mai concurat actorii: Adeel Akhtar (''Ali & Ava''), Mahershala Ali (''Swan Song''), Benedict Cumberbatch (''The Power of the Dog''), Leonardo DiCaprio (''Don't Look Up'') şi Stephen Graham (''Boiling Point'').În 2021, Anthony Hopkins a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal graţie partiturii din ''The Father'', în regia lui Florian Zeller.După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.