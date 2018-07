Actorul american Will Smith va lansa o carte de dezvoltare personală inspirată de propria viață și s-a asociat în acest proiect cu bloggerul Mark Manson, potrivit contactmusic.com.

"Scriu o carte! Am experiență acumulată în ani și ani despre care vreau să vorbesc și în sfârșit voi scrie o carte pentru voi", a transmis actorul în vârstă de 49 de ani pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram.

Recent, Will Smith a declarat că, deși a avut parte "de bani, sex cât a dorit, admirație", "nimic nu te face mai fericit decât să poți să îi ajuți pe ceilalți".

Actorul şi cântăreţul Willard Christopher "Will" Smith, născut în 1968, a cunoscut succesul în lumea filmului odată cu serialul "Prinţul din Bel Air/ The Fresh Prince of Bel-Air" (1990). Pentru rolul pugilistului Muhammad Ali (Cassius Clay), din filmul "Ali" (2001), Will Smith a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor principal. Will Smith a jucat, de asemenea, în "Băieţi răi/ Bad Boys I şi II" (1995 şi 2003), în franciza "Bărbaţi în negru/ Men in Black", în "Ziua independenţei/ Independence Day", "În căutarea fericirii/ The Pursuit of Happyness" (2006) - alături de fiul său, Jaden Smith -, pentru care a primit a doua nominalizare la premiul Oscar, "Legenda vie/ I Am Legend" (2007), "Hancock" (2008) şi "Şapte suflete/ Seven Pounds" (2008). În filmul "1.000 post Terra/ After Earth", de M. Night Shyamalan, Will Smith a jucat din nou alături de fiul său, Jaden Smith, scrie Mediafax.