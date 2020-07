Actorul american Willem Dafoe este protagonistul afişului celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de Film de la San Sebastián, care va avea loc între 18 şi 26 septembrie, potrivit news.ro.

Willem Dafoe, de patru ori nominalizat la Oscar şi de trei ori la Globurile de Aur, a primit în 2005 trofeul onorific Donostia din partea festivalului spaniol, în semn de recunoaştere a carierei sale în care a colaborat cu cineaşti ca Michael Cimino, Martin Scorsese, Oliver Stone, John Waters, Paul Schrader, David Lynch, Alan Parker, Abel Ferrara, Lars Von Trier, Wes Anderson, Sam Raimi, Sean Baker şi Robert Eggers.

Actorul a ajuns prima dată la Festivalul de la San Sebastián în 1988, când aici a fost prezentat filmul „The Last Temptation of Christ” (r. Martin Scorsese). El a revenit în 1997, cu filmul „Victory” (r. Mark Peploe), şi în 2005, pentru a-şi primi premiul, cea mai importantă distincţie acordată de eveniment, şi pentru a participa la proiecţia filmului „Before it Had a Name” (r. Giada Colagrande).

Cel mai recent, el a fost la San Sebastián în 2014, cu „Pasolini”, regizat de Abel Ferrara.

Festivalul de la San Sebastián a lansat în urmă cu doi ani seria de afişe speciale, care cuprind fotografii şi ilustraţii. Anul acesta, fotografia folosită pentru posterul principal a fost realizată de Martin Schoeller.

Ediţia de anul acesta va fi deschisă cu „Rifkin’s Festival”, cel mai nou lungmetraj al lui Woody Allen, prezentat în afara competiţiei.

Trofeul Donostia îi va reveni actorului Viggo Mortensen, care îşi va prezenta aici debutul regizoral, „Falling”.

Şase filme au fost anunţate, până în prezent, în competiţia pentru marele premiu: „In the Dusk” (r. Sharunas Bartas), „Asa Ga Kuru/ True Mothers” (r. Naomi Kawase), „Dasatskisi/ Beginning” (r. Dea Kulumbegashvili), „Été 85” (r. François Ozon), „Nakuko wa ineega/ Any Crybabies Around?” (r. Takuma Sato) şi „Druk/ Another Round” (r. Thomas Vinterberg).