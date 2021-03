Woody Harrelson, de trei ori nominalizat la Oscar, va fi protagonistul adaptării romanului 'The Man With the Miraculous Hands'

Actorul Woody Harrelson, de trei ori nominalizat la Oscar, va fi protagonistul ecranizării romanului „The Man With the Miraculous Hands: The Fantastic Story of Felix Kersten, Himmler’s Private Doctor” al lui Joseph Kessel.

Oren Moverman, scenarist nominalizat la Oscar pentru „The Messenger”, va scrie şi va regiza filmul ce va fi produs de Jerico Films, divizie a Vendome Group, scrie Variety, potrivit news.ro.

Thrillerul psihologic a cărui acţiune e plasată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial îl are în centru pe finlandezul Felix Kersten, interpretat de Harrelson („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, „The People vs. Larry Flynt”), medic personal al lui Heinrich Himmler, dar şi prizonier al acestuia.

Harrelson a mai colaborat cu Moverman pentru „Rampart” şi „The Messenger”.

Recent, Moverman a fost producător al „Bad Education” (HBO), premiat drept cel mai bun film de televiziune la gala Emmy din 2020.