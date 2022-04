Xavi, după eliminarea Barcelonei în sferturile Ligii Europa: Vor fi critici, pesimism, dar nu ne putem abate de la drumul nostru

Antrenorul Xavi Hernandez a declarat, joi, că eliminarea FC Barcelona de Eintracht Frankurt în sferturile de finală ale Ligii Europa va duce la critici şi pesimism, dar a subliniat că echipa catalană nu trebuie să se abată de la drumul ei, potrivit news.ro.

"Nu este un dezastru. Sau dacă este un dezastru, face parte din procesul de învăţare. Vom continua pe acest drum, suntem pe cale să urcăm din nou în vârf. Sigur, în acest moment suntem cu toţii supăraţi pentru meciul pe care l-am făcut. Vor fi critici, pesimism, dar nu ne putem abate de la drumul nostru, trebuie să continuăm. Astăzi problema a fost una fotbalistică. Sincer, cred că eliminarea noastră este urmare mai mult greşelilor noastre decât meritului lor. Am avut controlul meciului, cu posesia, dar nu am ştiut să fructificăm. Jucătorii lui Eintracht au calităţi fizice enorme şi o capacitate de juca pe contre pe care am văzut-o rar în cariera mea. Nu am avut un meci bun, nici o dublă manşă bună, dar trebuie să învăţăm din greşelile noastre", a afirmat Xavi.

În ceea ce priveşte atmosfera din tribune, unde fanii germani au fost în numărul de peste 25.000, deşi ar fi trebuit să fie doar 5.000, Xavi a spus: "A arătat ca o finală, în care jumătate dintre bilete au fost oferite fiecărei echipe. Clubul nostru încearcă să vadă ce s-a întâmplat. Este, fără îndoială, o greşeală de calcul, de planificare. Dar la noi, acest lucru nu trebuia să se întâmple. Este o dezamăgire suplimentară, dar nu o scuză".

Formaţia FC Barcelona a fost eliminată, joi seară, de echipa Eintracht Frankfurt, în sferturile de finală ale Ligii Europa.

Frankfurt s-a impus în deplasare, cu scorul de 3-2. Au marcat Kostic ‘4 (penalti), ’67 şi Borre ’36 pentru învingători, respectiv Busquets ‘90+1 şi Depay ‘90+11 (penalti) pentru catalani. În minutul 90+10, de la Eintracht a fost eliminat N’Dicka. În tur, scorul a fost 1-1.