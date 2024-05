Xavi Pascual (Dinamo): Semifinalele EHF European League, un pas înainte pentru România

Antrenorul echipei de handbal masculin CS Dinamo Bucureşti, Xavi Pascual, a afirmat, miercuri, că prezenţa echipei sale în semifinalele EHF European League reprezintă un pas înainte pentru handbalul românesc, conform Agerpres.

"Eu cred că echipa este pregătită şi îi aşteptăm pe suporteri alături de noi. Avem încredere în noi, e clar că e dificil, dar de ce nu? Este cel mai dificil adversar, pentru că este echipa pe care o vom întâlni noi. Nu mă interesează ce este în cealaltă semifinală. Atenţia noastră este îndreptată total către echipa cu care jucăm sâmbătă. Cred că este foarte important pentru handbalul masculin românesc că are o echipă în Final Four. Pentru România este un pas înainte în acest an. Avem jucători cu experienţă, avem antrenor cu experienţă, dar şi celelalte echipe la fel, pentru că sunt campioane. E foarte important să începem concentraţi, pentru că în primele zece minute se poate câştiga meciul", a declarat Xavi Pascual.

Tehnicianul spaniol spune că nu se gândeşte la câştigarea trofeului, fiind concentrat doar pe semifinala cu formaţia germană SG Flensburg-Handewitt.

"Obiectivul este acela de a câştiga meciul cu Flensburg. Înainte cu trei luni ne doream să ajungem în fazele eliminatorii, apoi în sferturi de finală, obiectivele se schimbă şi asta e bine. Şi asta se întâmplă pentru că e echipa face lucruri bune. Pentru noi obiectivul este să încercăm să câştigăm sâmbătă. Pe mine nu mă interesează favoriţii, noi nu suntem favoriţi, dar suntem acolo şi dacă suntem acolo se poate câştiga. Cred că echipa a făcut un sezon foarte bun, suntem un Final Four. Noi jucăm în Germania împotriva a trei echipe germane, nu este uşor, dar eu cred că suporterii noştri vor face tot ce ţine de ei pentru a ajuta echipa. Eu cred că ei sunt mândri de echipă şi asta este cel mai important. Nu ne gândim la trofeu, pentru mine ca antrenor este important meciul de sâmbătă. Evident că este important să câştigi trofeul, toată lumea vrea un titlu", a adăugat antrenorul echipei Dinamo.

CS Dinamo Bucureşti va înfrunta, sâmbătă, formaţia germană SG Flensburg-Handewitt în semifinalele turneului competiţiei masculine de handbal EHF European League.

Cealaltă semifinală va opune două echipe germane, Fuchse Berlin, deţinătoarea trofeului, şi Rhein-Neckar Loewen.

Turneul final al competiţiei va avea loc în Barclays Arena din Hamburg, pe 25 şi 26 mai.