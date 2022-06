VIDEO - Cel mai mare zăcământ de gaze din Rusia a luat foc: aprovizionarea Europei este în pericol

Un incendiu uriaș a izbucnit la cel mai mare zăcământ de gaze din Rusia amenințând aprovizionarea Europei, anunță Daily Mail, relateză Mediafax.

O conductă din uriașul câmp de gaze Urengoyskoye din Rusia s-a spart și a provocat un incendiu uriaș. Incidentul a avut loc joi, iar flăcările au fost stinse. Totuși, incidentul stârnește temeri legate de întreruperi ale aprovizionării și de creșteri de prețuri, deoarece zăcământul alimentează Europa prin intermediul gazoductului Yamal-Europa.

Gigantul energetic Gazprom a anunțat că incendiul a izbucnit parcursul nopții la câmpul de gaz Urengoyskoye din regiunea Yamalo-Nenets din Siberia.

„Incendiul a avut loc la ora 2:30 dimineața pe 16 iunie (...) Nu s-au înregistrat victime. La ora 4 dimineața, incendiul a fost stins”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, potrivit Daily Mail.

Reprezentanții Gazprom au mai spus că încă analizează amploarea pagubelor și că nu a existat nicio întrerupere a livrărilor.

Ultima dată când un incendiu a afectat regiunea, în august anul trecut, au urmat o scădere considerabilă a producției și o creștere a prețurilor.

Acesta este cel mai recent incident care se produce la instalații cheie ale Rusiei. În contextul războiului cu Ucraina, incendiile repetate au provocat suspiciuni de sabotaj.

