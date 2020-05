COVID-19 / Zboruri catre Romania/ Air Arabia, Ca urmare a demersurilor efectuate penrru identificare de solutii, pentru intoarcerea cetatenilor romani in Romania , am primit astazi oferta companiei Air Arabia, conform detalii de mai jos , cu conditia obligatorie de indeplinire a numarului minim de pasageri.

Asadar, la acest moment avem 54 persoane interesate si continuam monitorizarea pe email dubai@mae.ro . In momentul in care se va intruni numarul minim, vom putea evalua posibilitatea confirmarii aceastor zboruri, cu statut de repatriere, conform ofertelor Fly Dubai si Air Arabia.

Offer : AIR ARABIA

Sharjah -Bucharest -Sharjah

A320 Aircraft

Dates to be discussed and mutually agreed .

Subject to government approvals ,

Same help required from your side as well if finalize .

Booking and ticket payment process -

Air Arabia website

Price :-

Minimum 150Pax@AED 2000/- with 20Kgs

Minimum 125Pax-149PAX @AED 2400/- with 20Kgs luggage .

If minimum 100Pax-124PAX @AED3000/- with 20Kgs luggage

Consulatul General al Romaniei la Dubai