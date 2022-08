Zece dosare penale pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, în weeekend

"Poliţiştii rutieri au derulat, în perioada 12 - 15 august, la nivel judeţean, acţiuni punctuale în zonele şi pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru depistarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a unor substanţe psihoactive. 83 de permise de conducere au fost reţinute pentru consum de alcool şi alte abateri. În perioada menţionată, au fost efectuate peste 100 de testări cu aparatele etilotest şi 15 cu aparatele DrugTest. În urma acţiunii, faţă de trei bărbaţi au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive şi faţă 7 bărbaţi, pentru conducere sub influenţa alcoolului", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit poliţiei, cea mai mare alcoolemie înregistrată în weekendul trecut a fost a unui bărbat din Ţifeşti, care nu a răspuns semnalului regulamentar de oprire şi a continuat deplasarea, mărind viteza. Poliţiştii au plecat în urmărirea autoturismului, iar la scurt a fost oprit pe un drum comunal din Ţifeşti. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat un rezultat de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.Un bărbat de 34 de ani, din Focşani, a fost depistat la volanul autoturismului sub influenţa unor substanţe psihoactive, în urma testării cu aparatul Drugtest fiind detectată prezenţa cocainei. Un tânăr de 24 de ani, din Coteşti, a fost testat pozitiv la THC, iar un bărbat de 28 de ani, din comuna Vânători, a fost pozitiv pentru consumul de cannabis, ambii fiind opriţi de poliţişti în trafic, în timp ce conduceau pe raza municipiului Focşani. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale.În perioada premergătoare Sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului şi pe timpul acesteia, poliţiştii vrânceni au acţionat zilnic, atât pentru îndeplinirea responsabilităţilor necesare asigurării unui climat public de ordine şi siguranţă, cât şi în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în localităţile unde s-au desfăşurat manifestări religioase, culturale şi artistice.