Zece motive pentru care este indicat consumul de pepene roșu - Crește rezistența organismului și previne cancerul

Pepenele roșu este un aliment de care nu poți să nu te îndrăgostești. Are un gust atât de bun, ne ajută să fim slabe, iar beneficiile pe care le aduce sănătății sunt uimitoare. În plus, are o serie de beneficii și asupra tenului și a corpului în general scrie exquis.ro

Iată de ce este bine să mâncăm pepene roșu:

Crește rezistența organismului

Vitamina C din pepene îmbunătățește sistemul imunitar, menținând integritatea celulelor. Enzimele implicate în formarea colagenului nu pot funcționa fără vitamina C. În plus, având mult potasiu, acesta reglează activitatea nervilor și a mușchilor și determină gradul și frecvența cu care se contractă mușchii, potrivit doctorulzilei.ro

Conține citrulina – un aminoacid care se găsește în coajă și care are rolul de ajuta la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge

Cu alte cuvinte, reduce stresul oxidativ, responsabil de majoritatea proceselor inflamatorii apărute în corp.

Este extrem de sărac în grăsimi

Dar are un nivel crescut de antioxidanți fiind astfel aliatul perfect în lupta cu radicalii liberi.

Are un conținut mare de potasiu

Ajută la prevenirea formării pietrelor la rinichi și dizolvarea acestora prin reducerea concentrației de acid uric din sânge. De asemenea, are un conținut mare de apă ceea ce îl face diuretic excelent. Mai mult, deoarece are numai 30 de calorii pe suta de grame, pepenele nu are cum să îngrașe.

Diminuează crizele de astm

Sunt studii care arată că cei care consumă pepene foarte des își vor diminua crizele de astm.

Combate insomnia

Colina este altă substanță importantă care se află în pepenele roșu și care este implicată în procesul mișcărilor musculare, în procesele cognitive. Dar poate să combată și insomnia. Mai mult, se pare că această substanță poate chiar îndepărta inflamațiile cronice.

Ideal pentru ten

Pepenele roșu este ideal pentru ten deoarece are vitamina A, un nutrient necesar pentru producția de sebum care ajută la hidratarea părului.

Ameliorează durerile de osteoartrită

Pepenele ajută în tratamentul anumitor infecții ale organismului, inclusiv în inflamațiile articulațiilor. De aceea, consumul de pepene contribuie la ameliorarea durerilor provocate de osteoartită.

Previne cancerul

O serie de studii arată că pepenele fiind bogat în antioxidanți și vitamine are un rol esențial în prevenirea anumitor forme de cancer. Mai exact, cancerul de sân, colorectal, de prostată.

Detoxifiere

Este foarte bun atunci când vrei să faci o cură de detoxifiere a întregului organism.