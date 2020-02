Zeci de oameni au mers la o stănă din Provița de Sus, lângă Câmpina pentru a lua parte la concursul 'Cea mai arătoasă mămăligă'

Zeci de oameni au mers sâmbătă la o stână din județul Prahova, la concursul „cea mai arătoasă mămăligă”. Planurile s-au schimbat în ultima clipă, astfel că bucătari au devenit ciobanii, care au făcut ciorbă și mămăligă servite în ulcele de lut, cu linguri de lemn, potrivit Mediafax.

Stâna este în Provița de Sus, lângă Câmpina, într-o zonă departe de forfota orașului, cu aer curat.

De la mic la mare, zeci de persoane au fost la un prânz tradițional. Ar fi trebuit să se organizeze și un concurs: cea mai arătoasă mămăligă sau cel mai gustos bulz ciobănesc, dar planurile s-au schimbat în ultima clipă.

Ciobanii s-au pus pe gătit mămăligă.

Ideea prânzului a aparținut proprietarului stânei, Cristian Dumitrașcu, care ține la tradiții și a reușit să amenajeze aici și un colț unde a expus obiecte vechi care țin de obiceiurile locului. Acesta spunea că a încercat să adune obiecte vechi din casele oamenilor, dar nu prea se mai găsesc.

Citește și: Călin Popescu Tăriceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu există o soluție perfectă

Iar în privința prânzului tradițional, Cristian Dumitrașcu spune că face acest lucru din respect pentru bunicii săi, în locul unde ei au trăit.

Secretul unei mămăligi bune este mălaiul, care trebuie să fie luat de la moară.

„Am încercat să aducem oamenii aici, să vadă cum trăim, cum mâncăm, cum ne ducem viața de zi cu zi. Am avut ceva impact. Am fost plăcut surprins având mulți tineri (...) Am făcut în tuci (ceaun – n.r.) o ciorbă acră, facem tradiționalul bulz și o pastramă, iar la sfârșit în tuciul de mămăligă punem pentru copii lapte dulce”, declară Dumitrașcu.

Mâncarea a fost servită în ulcele de lut, cu linguri de lemn.

„Facem totul absolut natural. Încercăm să ducem mai departe tradiția, pentru copii, din păcate vedeți că toată lumea pleacă, să încercăm să atragem un pic tinerii aici", a declarat bărbatul.

Totul a fost pe cheltuiala celui care are stâna și face acest lucru de 7 ani.