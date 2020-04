Zeci de români ar urma să plece la muncă în Austria pe 2 mai

Dupa sutele de romani care s-au dus la cules de sparanghel in Germania, un nou subiect controversat apare in spatiul public. Zeci de romani ar urma sa plece in Austria cu un tren special, pentru a avea grija de varstnici, relateaza MEDIAFAX.

Ministrul austriac pentru afaceri europene a declarat ca intre Romania si Austria exista un acord in acest sens si ca primul tren care ar urma sa transporte ingrijitori romani ar pleca din Timisoara pe data de 2 mai. Pe de alta parte, autoritatile din tara neaga existenta acordului intre Romania si Austria. Ministrul austriac, Caroline Edtstadler, spune ca autoritatile din Austria au negociat timp de doua saptamani cu CFR Calatori in acest sens. Potrivit informatiilor obtinute de MEDIAFAX, reprezentantii institutiei neaga afirmatiile, de asemenea.

Peste 33.000 de austrieci au nevoie de ingrijire in aceasta perioada. Jumatate din ingrijitori provin din Romania. Din cauza restrictiilor provocate de pandemia cu noul Coronavirus, insa, acestia nu au mai putut sa schimbe turele colegilor din Austria, astfel ca multi dintre acestia lucreaza de mai bine de o luna fara pauza.

Problema romanilor care vor sa plece la munca in alte state nu este noua. Zeci de romani au plecat la cules de sparanghel in Germania, la inceputul acestei luni. Acum, romanii sunt revoltati si vor sa vina inapoi acasa. Acestia refuza sa munceasca pentru ca au primit un salariu mai mic decat cel convenit initial si acuza ca actele lor au fost retinute de proprietari si pot fi primite inapoi doar in schimbul a 300 de euro.

Speranta Anghel