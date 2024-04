Zelenski lasă diplomația și insistă: Vrem aparare aeriană și avioane! Acum!

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că anul acesta nu poate fi doar un an de discuţii, ţara sa având nevoie de decizii ale partenerilor săi. El a argumentat că doar suficiente sisteme de apărare aeriană şi avioane de luptă pot alunga aviaţia rusă, scrie news.ro.

Volodimir Zelenski a amintit că vineri a fost o zi grea, cu atacuri chiar în centrul oraşului Dnipro şi în regiunea Odesa.

”Când Ucraina apelează la parteneri pentru sistemele de apărare aeriană pe care le au, dar care sunt necesare aici, chiar aici, pentru a proteja vieţi - vorbim despre o adevărată alianţă. Şi aici, în Ucraina, apreciem eforturile fiecărui lider, fiecărui stat care este cu adevărat activ, cu adevărat angajat să îşi îndeplinească promisiunile şi să încerce să sporească capacităţile apărării noastre aeriane”, a afirmat Zelenki vineri seară, în obişnuitul său discurs zilnic.

”Anul acesta nu poate fi doar un an de discuţii suplimentare. Totul este destul de specific acum. Ucraina are nevoie de apărare aeriană, iar partenerii pot ajuta în acest sens. Avem nevoie de artilerie şi asta este ceva ce lumea are. Doar un număr suficient de sisteme de apărare aeriană şi avioane de luptă poate alunga aviaţia rusă. Avem nevoie de decizii. Şi deciziile sunt posibile. Toţi cei din întrega lume care doresc pacea nu trebuie să se teamă să-şi demonstreze puterea de a proteja viaţa”, a adăugat el.

Acord asupra trimiterii unor sisteme de apărare antiaeriană suplimentare

Statele membre NATO au ajuns la un acord asupra trimiterii unor sisteme de apărare antiaeriană suplimentare - inclusiv baterii de tip PATRIOT - a anunţat vineri secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.

”NATO a verificat capacităţile existente în interiorul Alianţei şi există sisteme disponibile pentru Ucraina”, a anunţat Jens Stoltenberg la finalul unu consiliu - prin videoconferinţă - între miniştrii Apărării din NATO şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.