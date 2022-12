Zelenski nu se lasă intimidat: 'Chiar şi fără lumină, ştim bine unde să lovim şi ce să eliberăm'

„Stingerea luminii este ultima speranţă a teroriştilor, dar chiar şi fără lumină, noi ştim bine unde să tragem şi ce să eliberăm”, a spus luni seară preşedintele Volodimir Zelenski în mesajul zilnic transmis compatrioţilor pe care i-a avertizat, pe de altă parte, să se pregătească de noi atacuri ale Rusiei, care „încă mai are rachete”, anunță news.ro.

Zelenski i-a asigurat pe ucraineni că se depun toate eforturile pentru „a trece cu bine de această iarnă” şi le-a spus că încearcă să aducă în ţară cât mai multe echipamente care să compenseze daunele cauzate infrastructurii energetice de atacurile cu rachete ale Rusiei.

„Dar ar trebui să fim cu toţii conştienţi de faptul că Rusia nu a renunţat la tacticile sale de teroare. Absenţa unor lovituri masive cu rachete înseamnă doar că inamicul se pregăteşte pentru ele şi poate lovi în orice moment. Deşi este evident că, chiar şi fără lumină, ştim bine unde să tragem şi ce să eliberăm, Rusia încă mai speră la pene de curent. Aceasta este ultima speranţă a teroriştilor”, a spus Zelenski, făcând aluzie la atacurile surprinzătoare ale Ucrainei din ultimele zile.

Forţele ucrainene au lovit un centru al armatei ruse din Melitopolul ocupat şi un hotel din Kadiivka, în Luhansk, în care ar fi fost cazaţi mercenari din grupul Wagner. Ambele atacuri s-ar fi soldat cu victime multe în rândul ruşilor.

„Aşa că, atât timp cât au rachete - şi Rusia încă le are - vă rugăm să luaţi în serios toate avertismentele din partea comandamentului militar ucrainean, a forţelor noastre aeriene şi luaţi în serios alarmele aeriene. La toate nivelurile, trebuie să fim pregătiţi pentru orice intenţii ostile”, a atenţionat Zelenski.

El le-a vorbit ucrainenilor despre unul dintre evenimentele importante ale zilei de luni - participarea sa la o reuniune cu liderii din G7, grupul statelor democratice cu cele mai puternice economii.

Este deja al cincilea astfel de summit din acest an la care Ucraina participă şi îşi prezintă pe deplin poziţia, a menţionat Zelenski. „Astăzi, am subliniat în mod specific ceea ce trebuie să facem anul viitor. Le-am mulţumit partenerilor şi i-am îndemnat să continue să ajute Ucraina şi în 2023, aşa cum au făcut-o în acest an. Este foarte important ca toate elementele de sprijin pentru statul nostru să fie păstrate şi să nu-şi piardă din elan. Este la fel de important să luăm noi măsuri care să preîntâmpine teroarea rusă”, a arătat Zelenski.

El a anunţat că Ucraina are de gând să organizeze „în această iarnă” un summit în care să-şi prezinte formula de pace pe care o propune. „Indiferent de ceea ce intenţionează să facă agresorul, atunci când lumea este cu adevărat unită, lumea, şi nu agresorul este cea care determină evoluţiile viitoare. Aceasta este ceea ce oferim tuturor statelor conştiente, tuturor celor care preţuiesc Carta ONU şi preţuiesc pur şi simplu pacea”, a spus şeful statului ucrainean.

Pe de altă parte, el a spus că premierul Denis Şmîhal şi prima-doamnă Olena Zelenska, alături de alţi oficiali, se află deja în Franţa, unde marţi vor avea loc două conferinţe dedicate reconstrucţiei şi rezilienţei Ucrainei pentru a o ajuta să treacă de această iarnă. Este vorba, a explicat el, de direcţionarea tuturor forţelor franceze - atât ale statului, cât şi ale companiilor şi comunităţilor din Franţa - către proiecte specifice pentru redresarea Ucrainei în sectorul energetic, în viaţa oraşelor, a întreprinderilor, a spitalelor. „Aşadar, acum este un moment important în Franţa pentru ţara noastră, iar mâine voi participa şi eu la evenimentele relevante”, a declarat Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a salutat din nou şi a mulţumit acelor ţări care sprijină Ucraina şi în eforturile de neutralizare a minelor şi a bombelor rămase neexplodate. El a anunţat că trei angajaţi ai serviciilor de intervenţii în situaţii de urgenţă au murit luni în regiunea Doneţk în timpul operaţiunilor de deminare, în timp ce alţi doi au fost grav răniţi. „S-a întâmplat în Kostiantinivka, în districtul Kramatorsk, unul dintre teritoriile noastre cele mai contaminate de minele ruseşti şi de obuze neexplodate”, a precizat Zelenski.

El a spus că de la debutul invaziei ruse, în 24 februarie, şi până în prezent, angajaţii Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă au îndepărtat peste 300.000 de obiecte explozive, în timp ce specialiştii genişti au neutralizat peste 180.000 de astfel de obiecte. „Acesta este unul dintre cele mai importante domenii în care comunicăm cu partenerii noştri. Printre altele, trebuie să adunăm maximum de capacităţi globale pentru a pune capăt cât mai repede terorii minelor ruseşti”, a spus Zelenski.