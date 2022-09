Zelenski l-a dat afară pe ambasadorul Iranului la Kiev. Acuzații grave privind folosirea de către ruși a dronelor sinucigașe de producție iraniană (Video)

Kievul a anunţat vineri că va "reduce semnificativ" prezenţa diplomatică a Iranului în Ucraina ca măsură de represalii pentru livrările de arme către Rusia, în ziua unui atac rus cu dronă iraniană asupra oraşului Odesa, în care a fost ucisă o persoană, informează AFP preluat de agerpres.

#Ukraine: For the first time ever on camera, a Russian Geran-2 (Iranian Shahed-136) loitering munition was shot down by Ukrainian Air Defenses over Dnipropetrovsk Oblast.

We can observe a munition intercepting it from the left side, likely a short-range missile. pic.twitter.com/QZokSGJzD5