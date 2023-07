Zelenski, vizite riscante în apropierea liniei de front

Volodimir Zelenski a fost joi în mai multe oraşe din sudul ţării, unele chiar în apropierea liniei de front, unde s-a întâlnit cu militarii şi a vizitat unităţi medicale care îi tratează pe răniţi, în discursul nocturn el aducând mulţumiri personalului medical. Preşedintele a fost inclusiv la Odesa, oraşul-port de la Marea Neagră vizat constant de o săptămână de atacuri ruse, anunță news.ro.

„Astăzi am avut onoarea de a-i felicita pe medicii şi asistentele ucrainene, pe medicii din prima linie, cu ocazia sărbătorii lor profesionale. I-am premiat pe cei mai buni dintre ei. Dar le sunt recunoscător tuturor, fiecăruia dintre voi care rămâneţi în oraşele şi satele noastre, în zonele de front, care lucraţi în linia întâi, care sunteţi cei care fac cu adevărat posibilă viaţa Ucrainei. Vă mulţumesc!” - a transmis Volodimir Zelenski în discursul video nocturn, înregistrat la Odesa, chiar în Catedrala Schimbarea la Faţă, care a fost avariată zilele trecute într-un atac rus.

El a spus că şi-a încheiat ziua de lucru la Odesa, după ce a fost la Dnipro, la Mikolaiv şi Oceakiv. Vizitele lui Zelenski intervin în condiţiile în care apar tot mai multe indicii că Ucraina şi-a intensificat contraofensiva în sudul ţării.

The morning started with work in the Dnipro region.



I held an offsite meeting. The situation at the front, the course of our offensive and defensive actions, intelligence data. As always, we pay close attention to the supply of ammunition to our troops.

The efficiency of using… pic.twitter.com/KZyWUKd8NW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023

Oraşul Dnipro, un important centru economic din sud-estul Ucrainei, nu este departe de linia frontului care se întinde de la Herson, în sud, prin regiunea Donbas şi mai la nord, până în regiunea Harkov.

La Dnipro, Zelenski a avut o întâlnire cu oficiali din domeniul apărării, inclusiv cu şeful Statului Major, generalul Valeri Zalujni, căruia i-a dăruit de ziua lui un pistol gravat cu numele său.

„Ca de obicei, am discutat despre problemele-cheie ale apărării noastre, despre protecţia cerului şi a oraşelor noastre. Am primit rapoarte privind situaţia de pe linia frontului şi am verificat "comisarii militari". Cred că puteţi vedea reacţia guvernului faţă de abuzurile comisarilor militari”, a spus Zelenski în alocuţiunea către naţiune.

Preşedintele a cerut o verificare a birourilor de recrutare din întreaga ţară, lansată după multiplele acuzaţii de corupţie şi plângeri privind procesul de mobilizare.

„Mikolaiv are o mulţime de probleme care trebuie rezolvate pentru oameni, inclusiv spitalul regional. Ministrul sănătăţii şi şeful administraţiei regionale au auzit totul. Oceakiv - mulţumim medicilor noştri care lucrează acolo. Ei sunt adevăraţi eroi! Odesa - am avut, de asemenea, onoarea de a premia lucrătorii medicali şi le-am mulţumit pentru munca lor”, a spus Zelenski.

„Ministrul sănătăţii a avut, de asemenea, o conversaţie importantă cu comandantul forţelor medicale din Forţele Armate ale Ucrainei, Tetiana Ostaşcenko. Am discutat despre problemele care îi preocupă foarte mult pe medicii noştri de front, pe soldaţii noştri, probleme care pot salva vieţi. Mă aştept să lucreze împreună, cu comunitatea medicilor de luptă, cu voluntarii şi, pe de altă parte, cu oficialii guvernamentali pentru a găsi soluţiile necesare”, a precizat Zelenski.

La Odesa, preşedintele a spus că a discutat despre consecinţele loviturilor ruseşti asupra oraşului şi a regiunii. „Aici, în Catedrala Schimbarea la Faţă, pe care Rusia a încercat să o distrugă, simt că poporul nostru şi spiritul nostru sunt şi mai puternici. Mai puternici decât teroarea rusă”, a mărturisit Zelenski.

„Căutăm sisteme de apărare aeriană pentru a proteja Odesa, întregul nostru sud”, a dat asigurări Zelenski. „Şi le mulţumesc tuturor celor din lume care ni s-au alăturat deja în această muncă”, a adăugat preşedintele.

În discursul său de joi seara, Zelenski a transmis un nou avertisment politicienilor şi funcţionarilor publici care ignoră realitatea războiului din ţară şi pleacă în vacanţă. Mustrarea vine după cazul deputatului Iuri Aristov, politician din partidul preşedintelui care a fost în vacanţă în Maldive, fapt care l-a scandalizat pe Zelenski şi care a dus la demisia parlamentarului.

„Cred că o voi spune din nou: orice intenţie a oricărui oficial de a pleca în străinătate, a oricărui parlamentar, trebuie verificată la secundă. Dacă cineva vrea cu adevărat să ia o pauză de la munca pentru stat, atunci şi statul va lua o pauză de la astfel de oameni”, a spus Zelenski.

În final, el a mulţumit tuturor celor care luptă pentru Ucraina şi i-a felicitat din nou pe soldaţi pentru recucerirea satului Staromiorski, din apropierea liniei de front de la Zaporojie, pe care o anunţase ceva mai devreme. „Băieţi, felicitări din nou! Şi încă o dată, aş dori să îi felicit pe dragii noştri medici cu ocazia sărbătorii lor. Suntem foarte mândri de voi!”, a transmis Zelenski în finalul alocuţiunii sale.

Preşedintele Zelenski a postat, joi seara, pe Twitter o serie de mesaje, fotografii şi filmuleţe din timpul vizitelor pe care le-a făcut joi în sudul ţării.