Zi istorică la Bursa de Valori București - A fost admisă a 17-a companie în rândul indicilor BET

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a extins la 17 numărul de companii care fac parte din indicii BET şi BET-Total Return (TR), după ce Comisia Indicilor a aprobat ca TeraPlast să facă parte din componenţa celor doi indici, începând cu data de 23 martie, potrivit unui comunicat al Bursei, notează Agerpres.

"Includerea companiei Teraplast vine în sensul unei mai bune reprezentări a sectoarelor de pe Bursă în indicii BET şi BET-TR. Din punct de vedere al investitorilor, instituţionali sau de retail, diversificarea sectorială este un element esenţial în strategia investiţională", a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori Bucureşti.Grupul TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcţii, este prezent pe bursa locală prin compania omonimă, care a fost listată la BVB în iulie 2008."Avem nevoie de poveşti de succes, atât în România, cât mai ales pe bursă. TeraPlast este compania care ne arată că se poate să reuşeşti nu doar să fii în avangarda pieţei locale, ci şi să ajungi prin strategie şi viziune să deţii un puternic rol în regiune. Ne dorim să vedem cât mai mulţi emitenţi români listaţi la BVB că îşi asumă un rol de leadership în domeniile lor de activitate atât la nivel naţional, cât şi regional", a spus Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.BET este primul indice lansat de BVB şi include cele mai tranzacţionate companii listate pe bursa locală, cu excepţia SIF-urilor, iar BET-TR reflectă şi dividendele acordate de companiile din BET."Suntem într-un moment în care pe piaţa financiară se văd puţine veşti bune. Cu toate acestea, noi suntem determinaţi să servim în continuare interesele acţionarilor noştri şi ale potenţialilor investitori, demonstrând că suntem o companie stabilă, atractivă, lichidă, în care pot avea încredere. Avem resursele necesare atingerii obiectivelor propuse pentru 2020, iar primele luni ale acestui an sunt în parametrii bugetaţi. Avem experienţa să gestionăm situaţiile de criză de genul celei pe care o traversăm în prezent pentru că am mai trecut acum 12 ani printr-o criză. Dacă nu se vor închide toate fabricile nealimentare, după modelul italian, suntem încrezători că vom ieşi mai puternici", a declarat Alexandru Stanean, director general TeraPlast.Cu o tradiţie de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este, în prezent, cel mai mare producător român de materiale de construcţii. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România şi Serbia, Wetterbest, TeraGlass, TeraPlast Ungaria. Din aprilie 2019, business-ul de reciclare al Grupului se desfăşoară în compania independentă TeraPlast Recycling.Grupul TeraPlast a realizat în 2019 o cifră de afaceri de 972,6 milioane de lei şi o EBITDA de 91,2 milioane de lei, în timp ce valoarea investiţiilor efectuate de Grup anul trecut a depăşit 98 milioane de lei. Pentru anul 2020, Grupul TeraPlast ţinteşte o cifră de afaceri de 1,25 miliarde lei, în creştere cu 29% faţă de 2019, şi o EBITDA de peste 145 milioane de lei.BET (Bucharest Exchange Trading index) este primul indice dezvoltat de BVB şi reprezintă indicele de referinţă al pieţei locale de capital. Înfiinţat pe 19 septembrie 1997, BET a avut în componenţa sa un număr maxim de 10 companii timp de aproape două decenii. În martie 2017, a fost extins la 12 companii prin includerea Conpet (simbol bursier COTE) şi MedLife (simbol bursier M). Conpet are ca principală activitate transportul prin conducte şi pe calea ferată a ţiţeiului intern şi din import, gazolinei, condensatului şi etanului lichid către rafinăriile din România, în timp ce MedLife este cel mai mare operator privat de servicii de sănătate din România.La jumătatea anului 2017, BET a fost extins la 13 companii, odată cu includerea DIGI Communications N.V. (simbol bursier DIGI), important furnizor de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria. În septembrie 2018, alte două companii au fost incluse în BET şi BET-TR. Este vorba de Sphera Franchise Group (SFG), unul dintre cei mai importanţi operatori din domeniul foodservice din România, şi Purcari Wineries (WINE), producător de vin de top din Europa Centrală şi de Est. În martie 2019, componenta indicelui a fost extinsa la 16 companii, odată cu includerea ALRO (ALR), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, în funcţie de capacitatea de producţie.Începând cu 23 martie 2020, cele 17 companii care face parte din indicii BET şi BET-TR sunt: Alro (ALR), Banca Transilvania (TLV), BRD - Groupe Societe Generale (BRD), Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Conpet (COTE), DIGI Communications N.V. (DIGI), Electrica (EL), Fondul Proprietatea (FP), MedLife (M), OMV Petrom (SNP), Nuclearelectrica (SNN), Purcari Wineries (WINE), Romgaz (SNG), Sphera Franchise Group (SFG), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL)