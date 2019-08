Zidane spune că Real Madrid contează pe Bale şi Rodriguez

Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, spune că se bazează pe galezul Gareth Bale şi pe columbianul James Rodriguez în noua ediţie din La Liga, deşi în repetate rânduri a afirmat că nu ar fi o problemă dacă cei doi ar părăsi gruparea din capitala Spaniei potrivit Agerpres.

"Se părea că (Bale) va pleca, dar astăzi este aici cu noi", a spus Zidane în conferinţa de presă care precede meciul madrilenilor din deschiderea noii ediţii a campionatului intern cu Celta Vigo.''Dinamica se schimbă, lucrurile se schimbă. De acum încolo mă voi baza pe el ca şi pe alţii. Mă voi baza pe toţi jucătorii pe care-i am. Bale îşi are locul său, este un jucător important, sper că toţi jucătorii vor încerca 'să-mi complice sarcina' în momentul în care alcătuiesc echipa'', a spus Zidane.Bale (30 de ani) a fost aproape să semneze cu un club chinez, dar negocierile au eşuat, în timp ce Zidane considera că plecarea galezului ar fi ''cel mai bun lucru pentru toată lumea''.Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru James Rodriguez, în vârstă de 28 de ani, care a revenit de la Bayern Munchen, iar tehnicianul francez a promis că ''va avea şansa sa''. ''Este în formă şi sunt fericit că îl am'', a afirmat antrenorul ''galacticilor''.Pe de altă parte, Zinedine Zidane a afirmat că atacantul Eden Hazard s-a accidentat la coapsa stângă la un antrenament efectuat vineri şi nu va juca sâmbătă cu Celta Vigo.