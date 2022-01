Zilele filmului 'Memoria Holocaustului', organizate în perioada 27-29 ianuarie la Cinema Muzeul Ţăranului Român

Zilele filmului „Memoria Holocaustului” vor fi organizate, în perioada 27-29 ianuarie, la Cinema Muzeul Ţăranului Român, în contextul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, conform news.ro.

Cea de-a patra ediţie a programului se desfăşoară la Cinema Muzeul Ţăranului. Documentare şi producţii artistice internaţionale aduc în discuţie negarea Holocaustului şi rolul memoriei, dilema şi graniţa dintre iertare/ înfăptuirea justiţiei/ răzbunare şi ne prezintă fragmente dintr-un trecut care uneori se doreşte uitat.

Joi, 27 ianuarie, începând cu ora 18.00, la Cinema Muzeul Ţăranului, va avea loc deschiderea evenimentului la care sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai Guvernului României, ai Corpului Diplomatic.

„The Labyrinth of Lies/ Labirintul minciunilor” în regia lui Giulio Ricciarelli este producţia care deschide seria ecranizărilor din acest an. Acţiunea inspirată din fapte reale este plasată în Germania anului 1958, la mai bine de un deceniu după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial când viaţa părea să îşi reia un curs normal, iar amintirea celei mai mari tragedii era aproape uitată şi se dorea îngropată în trecut. Un tânăr procuror idealist investighează cazul unui profesor dintr-o şcoală din Frankfurt, fost comandant în lagărul de la Auschwitz. Treptat descoperă istoria evenimentelor din perioada celui de-al Doilea Război Mondial , istorie pe care, la fel ca mare parte a celor din generaţia sa, nu o cunoştea, despre care cealaltă parte a societăţii nu vorbea sub pretextul că nu avea sens să răscoleşti trecutul.

Ziua de vineri, 28 ianuarie este dedicată documentarelor despre istoria Holocaustului din Europa şi a Pogromului de la Iaşi, evenimente prezentate din perspectiva celor care le-au trăit şi prin prisma generaţiilor care au urmat.

„Charging the Rhino/ Înfruntând Rinocerul” rulează de la ora 18.00. Documentarul produs de Simcha Jacobovici, realizator de filme canadian, originar din România, reprezintă o relatare tulburătoare despre evenimentele trăite de evreii din Iaşi la finalul lunii iunie 1941.

„The Accountant of Auschwitz / Contabilul de la Auschwitz” în regia lui Matthew Shoychet este construit în jurul procesului lui Oskar Gröning. Cunoscut drept „Contabilul de la Auschwitz”, fostul membru SS este acuzat în 2015, la vârsta de 94 de ani, de complicitate la uciderea a 300.000 de evrei în lagărul de la Auschwitz. Documentarul prezintă mărturii ale supravieţuitorilor, fragmente din timpul procesului cu declaraţii ale lui Oskar Gröning şi reacţii vis-a-vis de punerea sub acuzare a acestuia.

Sâmbătă, 29 ianuarie începând cu ora 17.00, „Phoenix” în regia lui Christian Petzold prezintă povestea unei supravieţuitoare a Holocaustului. După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Nelly, fostă deţinută în lagărul de la Auschwitz, se întoarce la Berlin în încercarea de a-şi recăpăta viaţa şi află cine a predat-o naziştilor. În final, trebuie să aleagă între răzbunare şi iertare.

„The Persian Lessons/ Lecţii de persană”, producţia lui Vadim Perelman încheie programul filmelor pe tema Holocaustului. În 1942, un tânăr evreu este arestat şi trimis într-un lagăr de concentrare în Germania. Scapă de execuţie pretinzând că este iranian, dar acest fapt îl aduce într-o situaţie extrem de complicată: zi de zi, inventează o limbă pe care nu o cunoaşte.

Accesul la eveniment este gratuit, dar este necesară rezervarea locurilor în prealabil pe Eventbook.ro.

Evenimentul este organizat de Institutul „Elie Wiesel” în colaborare cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Institutul Goethe din Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania în România şi Independenţa Film.