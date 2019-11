Zimbrii revin în pădurile din România: Patru exemplare aduse din Germania vor fi aclimatizate în Munții Făgăraș

Fundația Conservation Carpathia a demarat un program de reintroducere a zimbrului în Munții Făgăraș, în premieră pentru această parte a ţării. Ca prim pas, vor fi aduși din Germania patru zimbri, urmând ca până la finalul anului alte nouă exemplare din Polonia să intre în progrmaul de aclimatizare, potrivit green-report.ro.

Cele 4 exemplare venite în Munții Făgăraș vor fi găzduite într-un țarc de aclimatizare situat în zona lacului Pecineagu, începând cu luna noiembrie 2019, urmând să fie eliberați în sălbăticie în primăvara anului 2020, la distanțe de 20-30 km de localități.

Selecția zimbrilor a fost făcută pe baza cărții de pedigree europene, astfel încât să asigure adaptarea rapidă a acestei specii la mediul înconjurător și să ofere șanse maxime de supraviețuire.

„Ca să garantăm rezultatele favorabile ale proiectului, am ținut cont de toate criteriile esențiale pentru a obține o diversitate genetică, precum țările și mediile de proveniență ale zimbrilor. Ne mândrim că am reușit să asigurăm și raportul optim între sexe, aceasta fiind o provocare în procesul de selecție al animalelor”, a declarat Adrian Aldea, specialist în cadrul Fundației Conservation Carpathia.

Activitatea zilnică a zimbrilor va fi monitorizată; câteva exemplare vor avea montate colare GPS non-invazive, care nu le vor influența adaptarea, ceea ce le va permite experţilor să cunoască traseele acestora și habitatele pe care turma le va frecventa.

Citește și: Surpriză de PROPORȚII pentru Dăncilă - Câți alegători noi a câștigat după conferința maraton de marți? Anunțul lui Pieleanu

Dispărut de pe teritoriul ţării noastre în urmă cu aproximativ 200 de ani, zimbrul a fost reintrodus cu succes în ultimii ani în județele Neamț, Caraș Severin și Hunedoara. Fundația Conservation Carpathia extinde acest demers și își asumă misiunea de a reface de la zero populația de zimbri în Carpații de Sud, în zona Munților Făgăraș.

Pe măsură ce numărul de zimbri va deveni stabil, biodiversitatea va beneficia direct: poienile vor fi menținute prin pășunatul zimbrilor, totodată spre beneficiul cerbilor și a căprioarelor, iar fauna sălbatică se va reîntregi.

„Zimbrul este cel mai mare mamifer terestru din Europa. Rolul său în natură este unul pozitiv, conform studiilor realizate. România are condițiile naturale adecvate, iar noi avem șansa de a contribui la revenirea sa. Alături de celelalte specii, zimbrul va completa un tablou de natură sălbatică, unic în Europa. Credem că suntem norocoși, pentru că asta înseamnă plus-valoare pentru România”, a declarat Daniel Bucur, manager de proiect la Fundația Conservation Carpathia.

Programul de populare cu zimbri din Munții Făgăraș se realizează în cadrul proiectului „Creation of a Wilderness Reserve in the Southern Carpathian Mountains, Romania”. Principalul scop al proiectului este reconstrucția habitatelor degradate și aplicarea unor măsuri de conservare care să permită refacerea proceselor naturale și care deopotrivă să creeze beneficii comunităților locale din zona Munților Făgăraș.

Proiectul este implementat de Fundația Conservation Carpathia în parteneriat cu ProPark Fundația pentru Arii Protejate, Conservation Capital (Marea Britanie) și prof. Alistair Bath (Canada) între anii 2019-2024, cu sprijin financiar din partea Fundației Arcadia prin Endangered Landscapes Programme și din partea Comisiei Europene prin programul LIFE.