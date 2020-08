Zinedine Zidane este mândru de sezonul făcut de jucătorii săi, în ciuda eliminării din Liga Campionilor

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat că este mândru de sezonul făcut de jucătorii săi, în ciuda eliminării din Liga Campionilor în faţa celor de la Manchester City, potrivit news.ro.

"Am pierdut calificarea, nu suntem mulţumiţi. Dar sunt mândru de jucătorii mei, de ce am realizat în acest sezon. 95 la sută din ce am realizat în acest sezon a fost excelent", a declarat Zidane.

Manchester City a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Real Madrid, în manşa secundă a optimilor de finală. Au marcat Sterling ‘9 şi Jesus ’68 pentru City, respectiv Benzema ’28 pentru Real Madrid. În tur, a fost 2-1 pentru City.