Ziua Culturii în București. Mai multe spectacole de teatru, vernisaje, expoziţii sunt organizate şi în acest an în Capitală

Mai multe spectacole de teatru, vernisaje, expoziţii sunt organizate şi în acest an în Bucureşti cu ocazia Zilei Culturii Naţionale - 15 ianuarie.

* Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti prezintă, de la ora 19,00, un "Spectacol de Ziua Culturii Naţionale".

În prima parte va avea loc spectacolul-lectură "Emmi, amor pierdut, viaţă pierdută" de Mihai Eminescu, în regia lui Răzvan Popa. Din distribuţie fac parte Raluca Aprodu, Alexandru Potocean, Ciprian Nicula, Florin Călbăjos, Răzvan Popa.

În partea două va putea fi urmărit spectacolul "Amintiri din copilărie" după Ion Creangă, scenariul, regia şi interpretarea Vitalie Bichir.Tot pe 15 ianuarie la TNB sunt programate o serie de tururi ghidate de la orele 11,00, 13,00, 15,00 şi 17,00, şi spectacolele găzduite "The Romanian Dream" - Sala Media, ora 18,30, "O viaţă, o şosetă, un vis şi o maşină de scris" - Sala Studio, ora 19,00, "Gaiţele" - Sala Ion Caramitru, ora 20,00, şi "Artă" - Sala Media, ora 20,30.Muzeul Teatrului Naţional Bucureşti, aflat la subsolul Sălii Mari a TNB, va fi deschis pe durata Zilei Culturii Naţionale, intrarea fiind liberă pentru toţi vizitatorii, între orele 12,00 - 18,00.* Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie, Teatrul Nottara va organiza două evenimente dedicate operei lui Mihai Eminescu.Pe tot parcursul zilei de 15 ianuarie, pe site-ul www.nottara.ro va fi disponibilă, gratuit, înregistrarea spectacolului "Luceafărul", după Mihai Eminescu, regia şi scenariul Dejan Jankovic. Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Teodora-Daiana Păcurar, Tudor Cucu-Dumitrescu, Iulia-Alexandra Dinu, Karl Baker.Tot luni, de la ora 12,00, va avea loc evenimentul "Numai poetul", adresat exclusiv elevilor de la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" şi Colegiul Naţional "Ion Creangă". 100 de elevi vor participa la un tur ghidat al Teatrului Nottara susţinut de Adriana Moca şi un happening de poezie eminesciană, împreună cu actorul Şerban Gomoi.* Teatrul "Ion Creangă" redeschide Sala Mare, din Piaţa Amzei, de Ziua Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie, cu evenimentul "Teatrul Ion Creangă de poveste".* Muzeul Naţional al Literaturii Române organizează luni, de Ziua Culturii Naţionale, o serie de evenimente în sediile sale din Capitală. Printre acestea se află:- Ziua Porţilor Deschise pentru copii şi familii organizată între orele 10,00 - 16,00, la sediul din Calea Griviţei. Conservatorii şi restauratorii MNLR au pregătit pentru copii şi familii un tur fascinant în arhiva bogată a Muzeului Naţional al Literaturii Române. Vizitele au loc din oră în oră, iar programările se fac la adresa programe@mnlr.ro.- La Biblioteca Academiei Române, va avea loc, de la ora 13,00, vernisajul expoziţiei "Anton Pann - 170" şi un concert dedicat memoriei acestui "psalt învăţător de copii în arta muzichiei".- La Ceainăria MNLR din strada Nicolae Creţulescu, între orele 16,00 - 17,00, este programat evenimentul "Lecturi în Braille ale copiilor cu deficienţe de vedere".- De la ora 17,00, sediul MNLR din Calea Griviţei, găzduieşte, în Sala "Petru Creţia", vernisajul expoziţiei "Pipl" a artistului Romeo Ioan."Expoziţia cuprinde o serie de 26 de portrete ale unor oameni care într-un fel sau altul au avut un puternic impact asupra culturii sau istoriei universale. Portretele sunt realizate într-o manieră personală, cu influenţe cubiste, minimaliste, pop-art. Sunt portretele unor oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată în carne şi oase şi pe care nu-i voi întâlni nici de acum încolo. Singura legătură cu ele/ei, am putut-o realiza prin opera pe care ei înşişi au realizat-o, sau faptele acestora care au schimbat cursul istoriei. Lucrările mele sunt memoria unui gest lăsat de pensulă cu pastă acrilică pe pânză, care face ca aceste lucrări să se numească picturi", afirmă Romeo Ioan.- Tot la sediul MNLR din strada Nicolae Creţulescu, de la ora 18,00, va avea loc un moment poetic şi concert susţinut de Ansamblul de băieţi al Corului de Copii Radio, dirijor Magdalena Faur. Programul evenimentului cuprinde "Revedere", muzica de D. G. Kiriac; "Limba noastră", de G. Sion, muzica de Gavriil Musicescu, aranjament de Ioan Dobrinescu; "Somnoroase păsărele", muzica de Tudor Flondor; "O, rămâi!", muzica de Ion Aldea Teodorovici, cu acompaniament de chitară.* Radio România Cultural transmite în direct, pe 15 ianuarie, de la ora 16,00, Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului 2023, eveniment care marchează cea de-a paisprezecea ediţie a Zilei Culturii Naţionale. Evenimentul are loc în Sala Perpessicius a Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.Radio România Muzical dedică întreaga zi de 15 ianuarie Culturii Naţionale. Interpretul zilei este celebrul dirijor Sergiu Celibidache. Baritonul Nicolae Herlea, dirijorul George Georgescu, pianistul Daniel Ciobanu, violonistul Florin Iliescu, violistul Răzvan Popovici, pianista Aurelia Vişovan, violoncelistul Andrei Ioniţă şi pianistul Cătălin Şerban sunt doar câţiva dintre artiştii care vor putea fi ascultaţi pe parcursul zilei. pe care îi puteţi asculta luni 15 ianuarie, la Radio România Muzical.Radio România Actualităţi îl are ca invitat special al emisiunii "Prietenii de la Radio" pe Radu Vancu, câştigătorul celei de-a 14-a ediţii a Cărţii de poezie a anului (2023).Agenţia de presă Rador Radio România lansează, pe 15 ianuarie, un documentar extins despre importanţa Zilei Culturii Naţionale.* Filarmonica "George Enescu" va celebra 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, prin activităţi şi evenimente dedicate publicului de toate vârstele.Pe data de 15 ianuarie, la orele 14,00 şi 14,30, la Ateneul Român sunt programate două tururi ghidate gratuite cu înscriere prealabilă a grupurilor la adresa cleopatra.david@fge.org.ro.Tot pe 15 ianuarie, de la ora 18,00, în cadrul proiectului educativ "Muzica pe Înţelesul Tuturor", va avea loc un concert extraordinar, la care solişti vor fi membri ai Orchestrei şi Corului Filarmonicii "George Enescu". La acest concert intrarea este gratuită, cu prioritate pentru elevii care vin prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.* Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR) inaugurează, cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie, Galeria de Artă Decorativă Europeană.De Ziua Culturii Naţionale, sediul central al MNAR din Calea Victoriei va fi deschis între orele 10,00 - 18,00, publicul având ocazia să viziteze în mod gratuit Galeria de Artă Decorativă Europeană, Spaţiile Istorice, Galeria de Artă Europeană şi Galeria Naţională.* Primăria Capitalei anunţă că Ziua Culturii Naţionale va fi celebrată printr-un concert inspirat din folclorul românesc, susţinut de Corina Sîrghi, dar şi prin extinderea programului de vizitare pentru expoziţia "Universul lui Salvador Dali".Concertul va avea loc luni, începând cu ora 19,00, la Sala Mare a ARCUB.Expoziţia "Universul lui Salvador Dali" va fi deschisă pentru vizitatori până la miezul nopţii.* Muzeul Naţional de Istorie a României deschide, de Ziua Culturii Naţionale, expoziţia tematică "Monumente ale culturii vechi şi limbii literare româneşti din patrimoniul MNIR. Epigrafie, paleografie, caligrafie, artă tipografică şi creaţie literară".* Expoziţia colectivă "Pictură obiect" va fi vernisată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti de Ziua Culturii Naţionale, la Artoteca BMB din Şoseaua Mihai Bravu.Artiştii participanţi în cadrul proiectului expoziţional sunt şase pictori şi un sculptor: Maria Balea, Dana Constantin, Mihai Chioaru, Gheorghe Dican, Liviu Nedelcu, Ion Pantilie, Gheorghe Zărnescu.* La Muzeul Naţional al Ţăranului Român de Ziua Culturii Naţionale, între orele 10,00 şi 18,00, va fi deschisă, cu acces liber, expoziţia "Alexandru Tzigara-Samurcaş - Întemeietorul Muzeului Naţional".* La Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" va avea loc, de Ziua Culturii Naţionale, de la ora 10,00, deschiderea expoziţiei interactive "Români de poveste", eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie Digitală Bigger Picture.* La Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" vor avea loc, luni, în cadrul evenimentului "Dor de Eminescu", vernisajul expoziţiilor "Patria mea, limba română" realizată de Fundaţia Culturală Română DLN din Ploieşti, cu 80 de fotografii ale poetului Nichita Stănescu, şi "Sub semnul marelui Eminescu" care cuprinde lucrări ale artiştilor plastici, membri ai Asociaţiei Filiala Artă Plastică Religioasă şi Restaurare.* Muzeul Ororilor Comunismului în România organizează luni, de la ora 14,00, la Casa Memorială Pictor Alexandru Ţipoia, evenimentul "NEUITARE. Memorie, identitate şi celebrare a culturii naţionale. Rolul memoriei în familiile Ţipoia şi Pillat".* La Muzeul Hărţilor este organizată, luni, de la ora 18,00, conferinţa "Miopie Istorică. Cum explicăm istoria prin arta contemporană".* Biblioteca Metropolitană Bucureşti prezintă luni, de la ora 17,00 la Artoteca BMB, vernisajul expoziţiei colective "Pictură obiect", iar la sediul Central "Mihail Sadoveanu" vor avea loc evenimentele festive cu tema "Călătorie prin Cultura Românească".* La Academia Română va avea loc, de la ora 11,00, simultan în Aula Academiei Române şi în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sesiunea festivă comună, în format hibrid, organizată în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.* Opera Naţională Bucureşti celebrează Ziua Culturii Naţionale, cu premiera, de la ora 18,00, a spectacolului Oedipe de George Enescu, în regia lui Stefano Poda şi sub bagheta dirijorală a lui Tiberiu Soare. Totodată, evenimentul va fi dedicat şi împlinirii a 70 de ani de la inaugurarea celei mai importante scene lirice din România.* Ateneul Român va putea fi vizitat gratuit în limita programului disponibil în data de 15 ianuarie.