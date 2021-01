Ziua Culturii Naţionale: ediţie specială dedicată scenografiei la Teatrelli

Dragoş Buhagiar, cel mai premiat scenograf al spaţiului românesc, aflat la a doua colaborare cu Tokyo Metropolitan Theatre, Adrian Damian, autorul unor veritabile instalaţii aduse la viaţă de energiile actorilor, şi Cristina Milea, laureata Premiului UNITER pentru scenografie în 2020, adepta unei noi ecologii teatrale, sunt invitaţii criticului de teatru Octavian Saiu într-o nouă ediţie online a seriei de întâlniri de la Teatrelli „Anotimpurile dialogului despre teatru”, care se va desfăşura sub genericul „Arta care nu hibernează niciodată: Scenografia de teatru, la timpul prezent”, relatează News.ro.

Munca nevăzută a scenografilor, provocările, greutăţile lor, dar şi nevoia de face astăzi teatrul mai vizibil decât oricând, acestea sunt coordonatele unei noi ediţii de iarnă a „Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu”.

Invitaţii din cadrul acestei întâlniri speciale online de Ziua Culturii Naţionale sunt trei reputaţi artişti de teatru, trei creatori de lumi vizuale remarcabile, recunoscuţi şi premiaţi deopotrivă în plan naţional şi internaţional: Dragoş Buhagiar, Adrian Damian şi Cristina Milea.

„Dacă teatrul este, aşa cum spunea Peter Brook în cartea lui cea mai cunoscută, arta de a face vizibil invizibilul, atunci o anume dimensiune a lui rămâne esenţială. Fiindcă devine puntea între materie şi spirit, înnobilează obiectele cele mai simple şi le înalţă la rangul de imagini. Imagini memorabile, purtate în suflet de spectatori care le descoperăîntr-o seară magică, din penumbra unei săli. Scenografia este tocmai acea vocaţie a imaginilor care nu se pierd, chiar şi atunci când par invizibile", spune criticul de teatru Octavian Saiu.

Dezbaterea va fi difuzată în premieră pe pagina de Facebook a Teatrelli, în data de 15 ianuarie, cu începere de la ora 19, gratuit şi cu subtitrare în limba engleză. Dialogul va fi accesibil ulterior şi pe site-ul www.teatrelli.com, la secţiunea „Dezbateri”.

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, numită „Anotimpurile dialogului despre teatru”, este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław - Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia).

Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Secretar General Adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale auapărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 11 volumele despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatro în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013.În 2020, Preşedintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creaţiei teatrale româneşti”.