Ziua Europei - multumim, Robert Schuman!

Pe 9 mai, in fiecare an, este celebrata Ziua Europei, zi dedicata pacii si unitatii europene. Data marcheaza ziua istorica in care a fost pronuntata Declaratia Schuman. In cadrul unui discurs tinut la Paris in 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politica intre tarile din Europa, care sa inlature pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou razboi intre natiunile acesteia.

Viziunea sa era de a crea o institutie europeana care sa centralizeze si sa gestioneze productia de carbune si de otel. Un an mai tarziu, a fost semnat Tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Propunerea lui Robert Schuman este considerata a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

Schuman a devenit primul prsşedinte al institutiei care a precedat Parlamentul European, organismul cu puteri legislative al UE. Dupa ce si-a parasit functia, Parlamentul i-a acordat titlul de „parinte al Europei”, iar ziua in care a prezentat faimoasa declaratie a fost declarată „Ziua Europei”. De altfel, pentru a onora munca de pionierat in ceea ce priveste Visul Europei Unite, zona din Bruxelles unde isi au sediul mai multe institutii ale Uniunii Europene ii poartă numele, zona Schuman.

În 1985, liderii Comunitatii Europene, intruniti in cadrul Summitului de la Milano, au decis ca la data de 9 mai sa fie sarbatorita mereu Ziua Europei. De Ziua Europei, anul acesta, institutiile Uniunii Europene aduc un omagiu online numerosilor europeni care, din solidaritate, ii ajuta pe ceilalti europeni sa faca fata crizei cauzate de Coronavirus, fiind amintita si implicatia medicilor romani in sustinerea colegilor din spitalele din Italia.

9 mai este celebrata in diferite forme in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, chiar si in tarile din jur, cum ar fi Turcia. Datorita naturii politice a zilei, au fost observate incercari de a educa oamenii despre Uniunea Europeana si discursuri in sprijinul integrarii europene. Drapelul este un alt simbol cu un rol important in celebrarea zilei Europei.

--

Speranta Anghel