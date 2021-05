Ziua Internaţională a Muzeelor - cel mai important moment pentru instituţiile din domeniu

Muzeele se reinventează, în contextul pandemiei de COVID-19, păstrându-şi menirea de a proteja patrimoniul cultural al României, a afirmat, marţi, managerul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, Virgil Ştefan Niţulescu, potrivit Agerpres.

El a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor , care se sărbătoreşte, în fiecare an, la 18 mai.

"Ziua Internaţională a Muzeelor a rămas cel mai important moment în care instituţiile muzeale din întreaga lume îşi celebrează, la iniţiativa Consiliului Internaţional al Muzeelor, în fiecare an, la 18 mai, existenţa.

Chiar dacă, în anul 2020, din cauza pandemiei, această sărbătoare mondială a avut loc foarte discret, acum, dovedim că avem, asemenea păsării Phoenix, capacitatea să ne revenim, să ne reinventăm, să recuperăm pagubele.

Din fericire, pandemia a lăsat neatins patrimoniul pe care îl administrăm, dar a îndepărtat, fizic, o parte a publicului nostru.

De asemenea, din nenorocire, câţiva dintre colegii noştri au murit răpuşi de COVID sau au avut de suferit. În această zi, de 18 mai 2021, suntem cu gândul la ei, dar nu uităm că avem o misiune de îndeplinit în faţa întregii societăţi", a scris Niţulescu, pe Facebook.



Managerul MNTR a adăugat că anul 2020 a obligat la găsirea de modalităţi pentru a ţine publicul aproape, fiind folosită din plin tehnologia.



"Am dovedit compasiune faţă de toţi cei loviţi de boală sau de lipsurile pe care aceasta le-a generat. Astăzi, muzeele României sprijină campania naţională de vaccinare şi fac eforturi considerabile pentru ajutorarea tuturor creatorilor a căror existenţă a fost grav fragilizată de efectele sociale ale pandemiei. Nu ne-a fost şi nu ne este uşor.

Propriile noastre bugete au fost afectate şi multe dintre proiectele noastre au fost amânate, iar la altele a trebuit să renunţăm.

Dar nu am renunţat la menirea noastră şi, cu siguranţă, asta vom face şi în viitor. În fapt, ne reinventăm, în fiecare an, şi protejăm patrimoniul cultural al României, pe care îl păzim de ameninţările la care este supus, în fiecare zi, îl recuperăm pentru societate, pentru cetăţenii României şi spre bucuria tuturor oamenilor", a evidenţiat Virgil Ştefan Niţulescu.



În fiecare an, la 18 mai, este sărbătorită Ziua Internaţională a Muzeelor, ce are ca obiectiv promovarea şi aducerea la cunoştinţa publicului a rolului acestor instituţii de cultură în dezvoltarea societăţii, potrivit http://imd.icom.museum/.



Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM) a organizat, în 1951, o reuniune numită "Cruciada pentru Muzee". Reuniunea a avut ca subiect muzeele şi educaţia, iar ideea instituirii unei Zile internaţionale a muzeelor a pornit de la accesibilitatea instituţiei muzeale. În 1977, ICOM a stabilit data de 18 mai drept Ziua Internaţională a Muzeelor.

Organizate la 18 mai sau în jurul acestei date, evenimentele şi activităţile planificate pentru a sărbători Ziua Internaţională a Muzeelor pot dura o zi, un weekend sau o săptămână întreagă. În întreaga lume, tot mai multe muzee participă la Ziua Internaţională a Muzeelor.



În 2021, tema zilei este "The Future of Museums: Recover and Reimagine", prilej cu care, muzeele, specialiştii şi comunităţile lor sunt invitate să creeze, să conceapă şi să împărtăşească noi practici de (co-)creare de valoare, noi modele de afaceri pentru instituţiile culturale şi soluţii inovatoare pentru provocările sociale, economice şi de mediu din prezent, potrivit https://icom.museum/.