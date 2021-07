Ziua Salvamont: Luna responsabilității pe munte și lansarea noii aplicații Salvamont

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (Salvamont România), unicul serviciu de salvare montană din țara noastră, marchează 52 ani de activitate sub denumirea Salvamont și 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montană. Ziua aleasă pentru această aniversare a fost stabilită pentru 1 august, începutul celei mai dificile luni din an pentru salvatorii montani, cu cele mai multe incidente înregistrate pe parcursul unui an. Pentru a marca această dată, Salvamont anunță și o nouă versiune a aplicației sale de mobil, dezvoltată împreună cu partenerul său de tehnologie, Vodafone România.

Noua versiune a aplicației mobile Salvamont este disponibilă în acest moment pentru terminalele mobile Android urmând să fie lansată și versiunea pentru iOS și cuprinde o rubrică de Informații cu sfaturi pentru turiști privind diferite activități sportive sau de explorare, ghiduri de acțiune pentru situații neprevăzute, dar și datele de contact ale structurilor Salvamont. Accesând rubrica Întreabă, utilizatorii pot intra în contact direct cu un reprezentant local pentru a primi răspunsuri legate de condițiile montane, ghidare, starea versanților sau riscul de avalanșă sau practicabilitatea traseelor. În cazul unei situații de urgență, utilizatorii au la dispoziție butonul SOS prin care transmit un semnal de alarmă unui dispecerat Salvamont din zona în care se află. Pe baza acestui semnal se face localizarea și intervenția. Sistemul este unul automat și, odată pornit, permite localizarea inclusiv a turiștilor aflați în mișcare, traseul parcurs și poziția curentă fiind vizibile în dispeceratul de comandă Salvamont.

„Salvamont se mândrește cu peste 100.000 de intervenții de succes și peste 250.000 de apeluri preluate doar în ultimii 10 ani, cu un serviciu de dispecerat disponibil 24/7, dar și cu o versiune nouă, mai intuitivă și mai ușor de folosit pusă la dispoziția iubitorilor de natură și de trasee montane. Faptul că ne putem baza pe tehnologie pentru localizarea turiștilor aflați în situații critice, că pot apela din aplicație la ajutorul salvamontiștilor și că se pot informa cu privire la starea în timp real a traseelor pe care vor să le parcurgă contribuie la prevenția incidentelor, dar și la mai buna gestionare a intervențiilor, și, nu în puține cazuri, are rol decisiv în salvarea de vieți. Ne bucurăm să avem un partener precum Vodafone România, alături de care vom continua să dezvoltăm proiecte în beneficiul iubitorilor muntelui”, a declarat prof. Sabin Cornoiu, Președintele Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România.

„La Vodafone, ne urmăm misiunea de a construi o societate digitală și incluzivă. Ne bucurăm că putem contribui cu tehnologia, rețeaua și expertiza noastră la digitalizarea serviciului de salvare montană și că suntem alături de Salvamont în calitate de parteneri de tehnologie în această misiune de a salva vieți”, a declarat Cristina Stăiculescu, Senior Manager Corporate Communications, Vodafone România.