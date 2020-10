Zuckerman: Corupţia din guvernul anterior, care s-a concretizat în relaxarea legilor justiţiei pentru a-i ajuta pe Liviu Dragnea, nu va fi acceptată

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a afirmat, joi, că pentru a restaura respectarea principiului statului de drept nu se poate regresa de pe calea progreselor pe care le-a făcut România în ultimul an. "Corupţia din guvernul anterior, care s-a concretizat în relaxarea legilor justiţiei doar pentru a-i ajuta pe fostul lider PSD Liviu Dragnea şi pe alţii să evite pedeapsa cu închisoarea, nu va fi acceptată! Cei care au participat şi au ajutat la privarea poporului român de statul de drept şi care s-au pretat la fapte de corupţie nu vor avea sprijinul nostru", a susţinut Zuckerman, potrivit news.ro.

În discursul ţinut la conferinţa anuală "Provocări globale în domeniul securităţii cibernetice”, organizată de CERT-RO, Zuckerman a vorbit despre mai multe proiecte în cadrul cărora SUA şi România cooperează.

"Astfel de proiecte sunt importante pentru că ne reamintesc ceea ce se poate realiza pentru dezvoltarea proiectelor legate de infrastructură critică alături de parteneri de încredere, care respectă principiul statului de drept!", a afirmat el.

Zuckerman a continuat spunând că "încredere" este un cuvânt important.

"Aplicarea principiului statului de drept este esenţială pentru libertate şi democraţie! Ca să restaurăm respectarea principiului statului de drept, nu putem regresa de pe calea progreselor pe care le-a făcut România în ultimul an! Corupţia din guvernul anterior, care s-a concretizat în relaxarea legilor justiţiei doar pentru a-i ajuta pe fostul lider PSD Liviu Dragnea şi pe alţii să evite pedeapsa cu închisoarea nu va fi acceptată! Cei care au participat şi au ajutat la privarea poporului român de statul de drept şi care s-au pretat la fapte de corupţie nu vor avea sprijinul nostru! Numeroasele progrese făcute de Guvernul Orban în ultimul an ar putea fi subminate cu uşurinţă. Aplicarea principiului statului de drept este esenţială şi are prioritate în toate iniţiativele noastre comune; nimeni să nu uite acest lucru! Multe persoane din afară şi, din păcate, câteva din interior, continuă să încerce să submineze democraţia şi libertatea României, precum şi progresele realizate de poporul român. Nu vom consimţi niciodată la aşa ceva!", a subliniat Adrian Zuckerman.