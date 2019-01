Șerban Nicolae a EXPLODAT după ce Mugur Isărescu a dat FLIT Parlamentului - Cere de URGENȚĂ schimbarea atribuțiilor BNR

Liderul grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, îi solicită ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, ca împreună cu Parlamentul să găsească o soluţie legislativă prin care BNR şi alte instituţii din sistemul financiar-bancar să nu aibă doar "rol contemplativ", "de agent constatator".

Comisia economică a Senatului l-a chemat la audieri pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar acesta nu a răspuns invitaţiei. În prima parte a şedinţei de marţi a Comisiei economice a Senatului a participat şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, conform Agerpres.

"Indiferent cât de aprofundată ar fi analiza tuturor aspectelor legate de sistemul financiar-bancar, de aspectele legate de supraveghere macroprudenţială, în România, soluţiile la nivelul Parlamentului sunt cele legislative. (...) Eu aş vrea în cadrul analizei pe care o faceţi şi pentru viitorul dialog cu comisiile parlamentare să luaţi în calcul şi eventuale modificări legislative astfel încât să evităm ca BNR sau alte autorităţi cu atribuţii în aceste chestiuni să dea impresia unor autorităţi cu rol contemplativ, cu rol de agent constatator, cu rol de eseist pe teme economico-financiare. Poate noi am greşit, Parlamentul, (...) în ultimii 30 de ani la nivelul soluţiilor normative cu putere de lege, în sensul în care BNR şi alte autorităţi publice au căpătat doar rol de observaţie, de constatare, de contemplare şi de analiză de tip eseu a unor aspecte practice", a afirmat Şerban Nicolae, marţi, în şedinţa Comisiei economice a Senatului.

El şi-a exprimat speranţa că "viitorul guvernator al BNR va avea mai clar în vedere" atribuţiile Băncii centrale.

"Poate e nevoie de ceva mai mult. Poate că viitorul CA al BNR, viitorul guvernator al BNR va avea mai clar în vedere atribuţiile concrete pe care banca le aştepată de la BNR. Poate că am greşit când am acordat încredere actualului CA al BNR sau am greşit în soluţiile legislative. Pentru o viitoare analiză, aş vrea să luaţi în calcul şi acest aspect. Aş vrea să evităm pentru viitor şi dialogul dintre comisiile Parlamentului şi diverşi consilieri ai guvernatorului Băncii, purtători de cuvânt, părerişti şi alţi dătători cu presupusul, pentru că din punctul meu de vedere, autorităţile publice nu sunt cele reprezentate de purtătorii de cuvânt, de consilierii matusalemici sau de alte persoane cu rol de observatori avizaţi sau neavizaţi. Poate este eroarea la nivelul nostru, dar având în vedere că reprezentanţi Guvernul, care are atributul de iniţiator de proiecte legislative, să găsim soluţia la nivel normativ", a adăugat Şerban Nicolae.

Tot marţi, preşedintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, a anunţat că va solicita, la începutul săptămânii viitoare, Biroului permanent să-l invite pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la audieri în comisiile de specialitate.